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В Кремле не согласились с высказыванием Белого дома о курсе рубля - РИА Новости, 01.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220401/rubl-1781260076.html
В Кремле не согласились с высказыванием Белого дома о курсе рубля
В Кремле не согласились с высказыванием Белого дома о курсе рубля - РИА Новости, 01.04.2022
В Кремле не согласились с высказыванием Белого дома о курсе рубля
В Кремле не согласны с оценкой Белого дома, что курс рубля - больше не показатель ситуации в экономике РФ, считают, что ориентироваться на него можно, заявил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:51
2022-04-01T12:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
сша
дмитрий песков
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Кремле не согласны с оценкой Белого дома, что курс рубля - больше не показатель ситуации в экономике РФ, считают, что ориентироваться на него можно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля"."С такими словами не согласны, ориентироваться можно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли с тем, что курс "не является адекватным индикатором положения дел в российской экономике, и можно ли ориентироваться на курс рубля с точки зрения ее состояния на фоне восприятия санкций".
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, динамика курсов валют
12:51 01.04.2022
 
В Кремле не согласились с высказыванием Белого дома о курсе рубля

Пресс-секретарь президента Песков не согласился высказыванием Белого дома о курсе рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Кремле не согласны с оценкой Белого дома, что курс рубля - больше не показатель ситуации в экономике РФ, считают, что ориентироваться на него можно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля".
"С такими словами не согласны, ориентироваться можно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли с тем, что курс "не является адекватным индикатором положения дел в российской экономике, и можно ли ориентироваться на курс рубля с точки зрения ее состояния на фоне восприятия санкций".
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