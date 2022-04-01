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Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией

Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией

Создание новой платежной единицы для расчетов между Россией и дружественными странами столкнется с несколькими трудностями, и на деле может оказаться всего лишь РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T06:52

2022-04-01T06:52

2022-04-01T07:35

экономика

в мире

валюта

россия

китай

иран

евразийский экономический союз

индия

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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Создание новой платежной единицы для расчетов между Россией и дружественными странами столкнется с несколькими трудностями, и на деле может оказаться всего лишь "расширенным рублем", рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.Как сообщила ранее газета РБК, группа российских экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. В формировании недолларовой системы расчетов могут заинтересоваться страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция, пояснило издание.Если дружественные государства хотят запустить новую платежную единицу, такую как евро, то вряд ли у этого окажутся хорошие перспективы, так как нет наднациональной силы, ограничивающей эту валюту, отмечает эксперт.Он также отметил, что валюта сама по себе — это вид экономического суверенитета, и многие страны ЕС жалуются, что фискальная дисциплина Евросоюза ограничивает их возможности использовать валюту как средство выхода из трудностей.По его словам, что касается единой валюты, аналогичной евро, в рамках ЕАЭС, то это она "не только столкнется с текущими проблемами евро, но, учитывая недостаточно большой объем экономики объединения, ей сложно будет стать международной валютой за пределами союза"."Скорее всего в результате получится расширенная версия рубля. В конечном итоге, это не решит проблему санкций", — сказал Сюй Полин.Он отметил, что сегодня в мире существует потребность в большем количестве конкурирующих международных валют, поэтому более реалистичным подходом станет расширение расчетов в национальных валютах.

https://ria.ru/20220401/vklady-1781196425.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, в мире, валюта, россия, китай, иран, евразийский экономический союз, индия, турция, сюй полин, рубль, пекин