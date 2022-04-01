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Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией - РИА Новости, 01.04.2022
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Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией
Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией - РИА Новости, 01.04.2022
Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией
Создание новой платежной единицы для расчетов между Россией и дружественными странами столкнется с несколькими трудностями, и на деле может оказаться всего лишь РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T06:52
2022-04-01T07:35
экономика
в мире
валюта
россия
китай
иран
евразийский экономический союз
индия
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Создание новой платежной единицы для расчетов между Россией и дружественными странами столкнется с несколькими трудностями, и на деле может оказаться всего лишь "расширенным рублем", рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.Как сообщила ранее газета РБК, группа российских экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. В формировании недолларовой системы расчетов могут заинтересоваться страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция, пояснило издание.Если дружественные государства хотят запустить новую платежную единицу, такую как евро, то вряд ли у этого окажутся хорошие перспективы, так как нет наднациональной силы, ограничивающей эту валюту, отмечает эксперт.Он также отметил, что валюта сама по себе — это вид экономического суверенитета, и многие страны ЕС жалуются, что фискальная дисциплина Евросоюза ограничивает их возможности использовать валюту как средство выхода из трудностей.По его словам, что касается единой валюты, аналогичной евро, в рамках ЕАЭС, то это она "не только столкнется с текущими проблемами евро, но, учитывая недостаточно большой объем экономики объединения, ей сложно будет стать международной валютой за пределами союза"."Скорее всего в результате получится расширенная версия рубля. В конечном итоге, это не решит проблему санкций", — сказал Сюй Полин.Он отметил, что сегодня в мире существует потребность в большем количестве конкурирующих международных валют, поэтому более реалистичным подходом станет расширение расчетов в национальных валютах.
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экономика, в мире, валюта, россия, китай, иран, евразийский экономический союз, индия, турция, сюй полин, рубль, пекин
06:52 01.04.2022 (обновлено: 07:35 01.04.2022)
 
Эксперт оценил возможные проблемы новой валюты для торговли с Россией

Эксперт Полин: новая валюта для торговли с Россией может оказаться "расширенным рублем"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Создание новой платежной единицы для расчетов между Россией и дружественными странами столкнется с несколькими трудностями, и на деле может оказаться всего лишь "расширенным рублем", рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
Как сообщила ранее газета РБК, группа российских экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. В формировании недолларовой системы расчетов могут заинтересоваться страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция, пояснило издание.
Если дружественные государства хотят запустить новую платежную единицу, такую как евро, то вряд ли у этого окажутся хорошие перспективы, так как нет наднациональной силы, ограничивающей эту валюту, отмечает эксперт.
Он также отметил, что валюта сама по себе — это вид экономического суверенитета, и многие страны ЕС жалуются, что фискальная дисциплина Евросоюза ограничивает их возможности использовать валюту как средство выхода из трудностей.
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По его словам, что касается единой валюты, аналогичной евро, в рамках ЕАЭС, то это она "не только столкнется с текущими проблемами евро, но, учитывая недостаточно большой объем экономики объединения, ей сложно будет стать международной валютой за пределами союза".
"Скорее всего в результате получится расширенная версия рубля. В конечном итоге, это не решит проблему санкций", — сказал Сюй Полин.
Он отметил, что сегодня в мире существует потребность в большем количестве конкурирующих международных валют, поэтому более реалистичным подходом станет расширение расчетов в национальных валютах.
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