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Кадыров сообщил о гуманитарной помощи пострадавшей больнице в Рубежном - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/rubezhnoe-1781366712.html
Кадыров сообщил о гуманитарной помощи пострадавшей больнице в Рубежном
Кадыров сообщил о гуманитарной помощи пострадавшей больнице в Рубежном - РИА Новости, 01.04.2022
Кадыров сообщил о гуманитарной помощи пострадавшей больнице в Рубежном
Четырем медикам больницы города Рубежное в ЛНР, работающим в единственном уцелевшем корпусе, по решению регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:53
2022-04-01T18:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
рубежное
россия
луганская народная республика
украина
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 1 апр - РИА Новости. Четырем медикам больницы города Рубежное в ЛНР, работающим в единственном уцелевшем корпусе, по решению регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова отправлен большой гуманитарный груз, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."(Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты – ред.) Алаудинов встретился с врачами городской больницы. Остался целым один функционирующий корпус, остальные разрушены бомбёжками ВСУ. Врачи, которых осталось всего четыре человека, несмотря на трудности, продолжают работать. По решению... президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны в Рубежное уже отправлен большой гуманитарный груз медикаментов для этой больницы", - написал Кадыров в Telegram-канале.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220319/medbrigady-1779080627.html
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в мире, здоровье - общество, рубежное, россия, луганская народная республика, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
18:53 01.04.2022
 
Кадыров сообщил о гуманитарной помощи пострадавшей больнице в Рубежном

Кадыров отправил гуманитарный груз четырем оставшимся врачам больницы Рубежного

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 1 апр - РИА Новости. Четырем медикам больницы города Рубежное в ЛНР, работающим в единственном уцелевшем корпусе, по решению регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова отправлен большой гуманитарный груз, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"(Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты – ред.) Алаудинов встретился с врачами городской больницы. Остался целым один функционирующий корпус, остальные разрушены бомбёжками ВСУ. Врачи, которых осталось всего четыре человека, несмотря на трудности, продолжают работать. По решению... президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны в Рубежное уже отправлен большой гуманитарный груз медикаментов для этой больницы", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 23:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоРубежноеРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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