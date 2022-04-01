https://ria.ru/20220401/rosturizm-1781239755.html

Глава Ростуризма рассказала, как вернуть деньги за отмененные путевки

Глава Ростуризма рассказала, как вернуть деньги за отмененные путевки - РИА Новости, 01.04.2022

Глава Ростуризма рассказала, как вернуть деньги за отмененные путевки

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Телеграм-канале рассказала, можно ли сейчас улететь за границу, на что заменить несостоявшиеся туры и как вернуть... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:30

2022-04-01T12:30

2022-04-01T12:30

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315780_0:10:3004:1700_1920x0_80_0_0_6664b4358623c99b19515a7988e2b012.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Телеграм-канале рассказала, можно ли сейчас улететь за границу, на что заменить несостоявшиеся туры и как вернуть деньги.Она напомнила, что есть целый ряд стран, куда сейчас невозможно поехать по объективным причинам: отсутствие взаимного авиасообщения, закрытое воздушное пространство, продолжающиеся ковидные ограничения.По ее словам, в настоящее время Ростуризм при поддержке Минтранса и Росавиации ведут работу по выстраиванию новых логистических цепочек. "Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", – добавила Зарина Догузова.Она уточнила, что если уже оплаченная поездка за рубеж не может состояться, у путешественника есть несколько вариантов:Однако, как написала глава Ростуризма Зарина Догузова, учитывая положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении соответствующего договора, сумма, подлежащая к возврату потребителю, может быть существенно ниже, чем уплаченная по договору. Так как туроператор уже мог понести расходы.Если тур полностью оплачен, но компания просит доплатить, решения принимаются в индивидуальном порядке."К сожалению, в сложившейся ситуации поменялись условия перелета, существенно снизилось количество выполняемых рейсов, выросли цены, а также надо учитывать волатильность курса рубля, – пояснила Догузова. – Доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки. Это касается как полностью, так и частично оплаченных туров".В то же время, по ее словам, компании идут навстречу туристам и, где это возможно, пытаются сохранить цены на прежнем уровне, в первую очередь по уже полностью оплаченным путевкам.С переносом несостоявшихся поездок за границу на российские курорты – свои сложности. Глава Ростуризма объяснила, что компаний, которые делают это, на рынке много. "Но важно понимать, что взаимоотношения с российскими отелями и бизнес-процессы у всех выстроены по-разному, и, исходя из фактических обстоятельств, каждый туроператор самостоятельно формирует свои предложения по перебронированию зарубежных туров на российские направления", – написала она."Мы со своей стороны попросили наши гостиницы максимально идти навстречу туроператорам", – резюмировала глава Ростуризма.

https://ria.ru/20220330/turtsiya-1780850211.html

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

https://ria.ru/20220331/aviabilety-1781142855.html

https://ria.ru/20220331/chartery-1781029968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, туры