https://ria.ru/20220401/rosturizm-1781239755.html
Глава Ростуризма рассказала, как вернуть деньги за отмененные путевки
Глава Ростуризма рассказала, как вернуть деньги за отмененные путевки - РИА Новости, 01.04.2022
Глава Ростуризма рассказала, как вернуть деньги за отмененные путевки
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Телеграм-канале рассказала, можно ли сейчас улететь за границу, на что заменить несостоявшиеся туры и как вернуть... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:30
2022-04-01T12:30
2022-04-01T12:30
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туристы
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Телеграм-канале рассказала, можно ли сейчас улететь за границу, на что заменить несостоявшиеся туры и как вернуть деньги.Она напомнила, что есть целый ряд стран, куда сейчас невозможно поехать по объективным причинам: отсутствие взаимного авиасообщения, закрытое воздушное пространство, продолжающиеся ковидные ограничения.По ее словам, в настоящее время Ростуризм при поддержке Минтранса и Росавиации ведут работу по выстраиванию новых логистических цепочек. "Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", – добавила Зарина Догузова.Она уточнила, что если уже оплаченная поездка за рубеж не может состояться, у путешественника есть несколько вариантов:Однако, как написала глава Ростуризма Зарина Догузова, учитывая положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении соответствующего договора, сумма, подлежащая к возврату потребителю, может быть существенно ниже, чем уплаченная по договору. Так как туроператор уже мог понести расходы.Если тур полностью оплачен, но компания просит доплатить, решения принимаются в индивидуальном порядке."К сожалению, в сложившейся ситуации поменялись условия перелета, существенно снизилось количество выполняемых рейсов, выросли цены, а также надо учитывать волатильность курса рубля, – пояснила Догузова. – Доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки. Это касается как полностью, так и частично оплаченных туров".В то же время, по ее словам, компании идут навстречу туристам и, где это возможно, пытаются сохранить цены на прежнем уровне, в первую очередь по уже полностью оплаченным путевкам.С переносом несостоявшихся поездок за границу на российские курорты – свои сложности. Глава Ростуризма объяснила, что компаний, которые делают это, на рынке много. "Но важно понимать, что взаимоотношения с российскими отелями и бизнес-процессы у всех выстроены по-разному, и, исходя из фактических обстоятельств, каждый туроператор самостоятельно формирует свои предложения по перебронированию зарубежных туров на российские направления", – написала она."Мы со своей стороны попросили наши гостиницы максимально идти навстречу туроператорам", – резюмировала глава Ростуризма.
https://ria.ru/20220330/turtsiya-1780850211.html
https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, туры
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Телеграм-канале рассказала
, можно ли сейчас улететь за границу, на что заменить несостоявшиеся туры и как вернуть деньги.
Она напомнила, что есть целый ряд стран, куда сейчас невозможно поехать по объективным причинам: отсутствие взаимного авиасообщения, закрытое воздушное пространство, продолжающиеся ковидные ограничения.
"В эти страны туры, очевидно, в ближайшее время не состоятся, – уточнила глава Ростуризма. – Но несмотря на существующие ограничения, как санкционные, так и ковидные, есть государства, готовые принимать наших туристов. Однако в настоящее время большая часть туроператоров приостановили продажи путевок и в эти страны в связи с корректировками полетных программ, в том числе чартерных".
По ее словам, в настоящее время Ростуризм при поддержке Минтранса и Росавиации ведут работу по выстраиванию новых логистических цепочек. "Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", – добавила Зарина Догузова.
Она уточнила, что если уже оплаченная поездка за рубеж не может состояться, у путешественника есть несколько вариантов:
—по согласованию с туроператором перенести путешествие на другие даты или изменить направление, в том числе можно рассмотреть возможность отдыха в России,
—если предложенные варианты замены не устроят, то, по согласованию с туроператором, оформить возврат средств за тур.
Однако, как написала глава Ростуризма Зарина Догузова, учитывая положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении соответствующего договора, сумма, подлежащая к возврату потребителю, может быть существенно ниже, чем уплаченная по договору. Так как туроператор уже мог понести расходы.
Если тур полностью оплачен, но компания просит доплатить, решения принимаются в индивидуальном порядке.
"К сожалению, в сложившейся ситуации поменялись условия перелета, существенно снизилось количество выполняемых рейсов, выросли цены, а также надо учитывать волатильность курса рубля, – пояснила Догузова. – Доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки. Это касается как полностью, так и частично оплаченных туров".
В то же время, по ее словам, компании идут навстречу туристам и, где это возможно, пытаются сохранить цены на прежнем уровне, в первую очередь по уже полностью оплаченным путевкам.
С переносом несостоявшихся поездок за границу на российские курорты – свои сложности. Глава Ростуризма объяснила, что компаний, которые делают это, на рынке много.
"Но важно понимать, что взаимоотношения с российскими отелями и бизнес-процессы у всех выстроены по-разному, и, исходя из фактических обстоятельств, каждый туроператор самостоятельно формирует свои предложения по перебронированию зарубежных туров на российские направления", – написала она.
"Мы со своей стороны попросили наши гостиницы максимально идти навстречу туроператорам", – резюмировала глава Ростуризма.