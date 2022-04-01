Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/rossiya-1781295977.html
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников - РИА Новости, 01.04.2022
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников
Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:30
2022-04-01T18:03
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти со своих должностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", — написал он в Telegram-канале.Спикер предложил обсудить с профильными министрами возможность таких кадровых решений.Парламентарий также рассказал об артистах, которые выступают перед ранеными в ростовском военном госпитале."У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им", — отметил он.Однако, по его словам, есть те, кто "убежал" в другие страны, чтобы переждать."А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки", — пояснил спикер Госдумы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/pervyy-1778233987.html
https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, вячеслав володин, россия
14:30 01.04.2022 (обновлено: 18:03 01.04.2022)
 
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников

Володин призвал к отставке осуждающих спецоперацию глав бюджетных учреждений культуры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти со своих должностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", — написал он в Telegram-канале.
Баннер Первого канала на здании телевизионного технического центра Останкино - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 12:43
В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством
Спикер предложил обсудить с профильными министрами возможность таких кадровых решений.
Парламентарий также рассказал об артистах, которые выступают перед ранеными в ростовском военном госпитале.
"У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им", — отметил он.
Однако, по его словам, есть те, кто "убежал" в другие страны, чтобы переждать.
"А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки", — пояснил спикер Госдумы.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:00
Назад дороги нет. Пускать ли убежавших из России обратно?
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала