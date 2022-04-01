https://ria.ru/20220401/rossiya-1781295977.html
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников - РИА Новости, 01.04.2022
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников
Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:30
2022-04-01T14:30
2022-04-01T18:03
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти со своих должностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", — написал он в Telegram-канале.Спикер предложил обсудить с профильными министрами возможность таких кадровых решений.Парламентарий также рассказал об артистах, которые выступают перед ранеными в ростовском военном госпитале."У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им", — отметил он.Однако, по его словам, есть те, кто "убежал" в другие страны, чтобы переждать."А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки", — пояснил спикер Госдумы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/pervyy-1778233987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин, россия
14:30 01.04.2022 (обновлено: 18:03 01.04.2022)
Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников
Володин призвал к отставке осуждающих спецоперацию глав бюджетных учреждений культуры
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти со своих должностей, заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", — написал он в Telegram-канале.
Спикер предложил обсудить с профильными министрами возможность таких кадровых решений.
Парламентарий также рассказал об артистах, которые выступают перед ранеными в ростовском военном госпитале.
"У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им", — отметил он.
Однако, по его словам, есть те, кто "убежал" в другие страны, чтобы переждать.
"А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки", — пояснил спикер Госдумы
.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.