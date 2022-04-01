https://ria.ru/20220401/rossiya-1781295977.html

Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников

Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников - РИА Новости, 01.04.2022

Володин призвал уволить осуждающих спецоперацию руководителей-бюджетников

Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:30

2022-04-01T14:30

2022-04-01T18:03

политика

госдума рф

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти со своих должностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", — написал он в Telegram-канале.Спикер предложил обсудить с профильными министрами возможность таких кадровых решений.Парламентарий также рассказал об артистах, которые выступают перед ранеными в ростовском военном госпитале."У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им", — отметил он.Однако, по его словам, есть те, кто "убежал" в другие страны, чтобы переждать."А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки", — пояснил спикер Госдумы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/pervyy-1778233987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, вячеслав володин, россия