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Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства - РИА Новости, 01.04.2022
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Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства
Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства - РИА Новости, 01.04.2022
Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства
Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени ведомства. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:03
2022-04-01T10:03
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени ведомства.Роскомнадзор отмечает, что не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.Также ведомство предупредило, что открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройствам пользователей и содержащимся на них данным.
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
10:03 01.04.2022
 
Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени ведомства.
"Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени Роскомнадзора. Подобные письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор отмечает, что не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.
Также ведомство предупредило, что открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройствам пользователей и содержащимся на них данным.
Интернет-магазин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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