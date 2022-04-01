https://ria.ru/20220401/roskomnadzor-1781214145.html

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства - РИА Новости, 01.04.2022

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени ведомства. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:03

2022-04-01T10:03

2022-04-01T10:03

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени ведомства.Роскомнадзор отмечает, что не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.Также ведомство предупредило, что открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройствам пользователей и содержащимся на них данным.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/chek-1781116994.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)