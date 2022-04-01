Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства
Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени ведомства.
"Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени Роскомнадзора. Подобные письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор отмечает, что не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.
Также ведомство предупредило, что открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройствам пользователей и содержащимся на них данным.