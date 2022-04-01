https://ria.ru/20220401/rosatom-1781253083.html

Москалькова попросила освободить задержанных сотрудников "Росатома"

Москалькова попросила освободить задержанных сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 01.04.2022

Москалькова попросила освободить задержанных сотрудников "Росатома"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую сторону принять меры по освобождению сотрудников "Росатома", которых незаконно... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:34

2022-04-01T12:34

2022-04-01T17:21

в мире

россия

татьяна москалькова

украина

киев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ровенская аэс

ирина верещук

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую сторону принять меры по освобождению сотрудников "Росатома", которых незаконно задержали на территории Украины."Направила обращение украинской стороне в защиту прав гражданских сотрудников компании "Росатом", которые ранее были незаконно задержаны на территории Украины, с просьбой принять скорейшие меры по их освобождению", - сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.Она отметила, что сотрудники выполняли свою работу, и недопустимо их удерживать для достижения каких-либо целей."Сотрудники "Росатома" выполняли работы по доставке груза на Ровенскую АЭС и до сих пор удерживаются украинской стороной. Недопустима ситуация, в которой гражданский персонал используется стороной конфликта для достижения каких-либо целей. Ситуация с сотрудниками "Росатома" на моем личном контроле", - добавила Москалькова.Она сообщила, что сейчас принимаются все меры по возвращению сотрудников."Мы делаем все возможное и даже невозможное во взаимодействии с соответствующими компетентными органами, чтобы наши ребята вернулись домой. В настоящее время нам известно их местонахождение. Надеюсь, что скоро они увидят своих родных и близких", - отметила омбудсмен.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева освобождения четырех сотрудников дочернего предприятия "Росатома". В соответствии с контрактными обязательствами они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС и больше месяца удерживаются украинской стороной, напомнила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/ubiystvo-1780726790.html

https://ria.ru/20220325/rosatom-1780168318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, татьяна москалькова, украина, киев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ровенская аэс, ирина верещук, мария захарова, владимир путин, москва