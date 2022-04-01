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"Победа" временно будет выполнять московские рейсы только из Внуково

"Победа" временно будет выполнять московские рейсы только из Внуково - РИА Новости, 01.04.2022

"Победа" временно будет выполнять московские рейсы только из Внуково

Лоукостер "Победа" с 8 апреля временно переведет все московские рейсы в аэропорт "Внуково", сообщает "Аэрофлот". РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:24

2022-04-01T15:24

2022-04-01T15:49

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" с 8 апреля временно переведет все московские рейсы в аэропорт "Внуково", сообщает "Аэрофлот".Сейчас "Победа" летает из двух столичных аэропортов - "Шереметьево" и "Внуково". Полеты из "Шереметьево" начались в мае прошлого года, до этого лоукостер летал только из одного аэропорта столицы."Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 8 апреля временно переводит программу полётов из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково", откуда будут выполняться все московские рейсы лоукостера", - говорится в сообщении."Аэрофлот" отмечает, что сохранит долю группы в общих производственных объёмах и перевозках пассажиров "Шереметьево", восполнив пассажиропоток "Победы" за счёт расширения собственной полётной программы. Самолёты группы "Аэрофлот" продолжат обеспечивать рейсы из Москвы по всем ранее запланированным направлениям внутрироссийской сети.Пассажирам "Аэрофлота", забронировавшим билеты на рейсы "Победы" из "Шереметьево" в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, на электронную почту будет направлено предложение воспользоваться рейсом "Победы" по аналогичному направлению во или из "Внуково" или оформить полный возврат средств. Пассажиры с билетами "Аэрофлота" на рейсы "Победы" по другим направлениям из "Шереметьево" будут переданы на собственные рейсы "Аэрофлота", о чём авиакомпания оповестит их по завершении переоформления.Компания отмечает, что решение оптимизировать производственную программу и сосредоточить операционную деятельность в одном базовом аэропорту позволит лоукостеру максимально эффективно эксплуатировать существующий парк воздушных судов ("Победа" сократила количество эксплуатируемых самолетов с 41 до 25, также приостановлена передача 20 Boeing 737 из парка "Аэрофлота") и продолжать выполнять полётную программу в необходимом объёме.

https://ria.ru/20220401/avia-1781309521.html

https://ria.ru/20220330/sochi-1780776690.html

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Екатерина Зайцева

аэрофлот, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), победа (авиакомпания), новости - туризм, владикавказ, нальчик, чебоксары, boeing 737, экономика