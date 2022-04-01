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На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции - РИА Новости, 01.04.2022
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На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции
На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции - РИА Новости, 01.04.2022
На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Булатниковская" на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:43
2022-04-01T09:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
бирюлево восточное
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Булатниковская" на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Объект был возведен в 1974 году для обслуживания района Бирюлево Восточное, после почти полувековой эксплуатации было принято решение провести комплексную реконструкцию станции. В рамках проекта полностью заменили технологическое и энергетическое оборудование, выполнили капитальный ремонт двух напорных трубопроводов и построили третью нитку", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря проведенным мероприятиям производительность станции увеличилась почти в 1,5 раза - до 70 тысяч кубометров в сутки."В ходе работ обновили все машины и механизмы, переложили инженерные коммуникации, провели благоустройство территории. Использовались новейшие технологии, все установленное оборудование отвечает требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на станции смонтировали современные установки очистки воздуха. При реконструкции системы управления был реализован принцип безлюдных технологий, что позволило интегрировать объект в общую информационную сеть управления водоотведением столицы.
https://ria.ru/20220330/flot-1780817946.html
https://ria.ru/20220329/spasateli-1780705199.html
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городское хозяйство москвы, бирюлево восточное, общество, петр бирюков
09:43 01.04.2022
 
На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции

Заммэра Бирюков: на юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Булатниковская" на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Объект был возведен в 1974 году для обслуживания района Бирюлево Восточное, после почти полувековой эксплуатации было принято решение провести комплексную реконструкцию станции. В рамках проекта полностью заменили технологическое и энергетическое оборудование, выполнили капитальный ремонт двух напорных трубопроводов и построили третью нитку", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря проведенным мероприятиям производительность станции увеличилась почти в 1,5 раза - до 70 тысяч кубометров в сутки.
"В ходе работ обновили все машины и механизмы, переложили инженерные коммуникации, провели благоустройство территории. Использовались новейшие технологии, все установленное оборудование отвечает требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на станции смонтировали современные установки очистки воздуха. При реконструкции системы управления был реализован принцип безлюдных технологий, что позволило интегрировать объект в общую информационную сеть управления водоотведением столицы.
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