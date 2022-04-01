https://ria.ru/20220401/rekonstruktsiya-1781211279.html

На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции

На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции - РИА Новости, 01.04.2022

На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Булатниковская" на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:43

2022-04-01T09:43

2022-04-01T09:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

бирюлево восточное

общество

петр бирюков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Булатниковская" на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Объект был возведен в 1974 году для обслуживания района Бирюлево Восточное, после почти полувековой эксплуатации было принято решение провести комплексную реконструкцию станции. В рамках проекта полностью заменили технологическое и энергетическое оборудование, выполнили капитальный ремонт двух напорных трубопроводов и построили третью нитку", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря проведенным мероприятиям производительность станции увеличилась почти в 1,5 раза - до 70 тысяч кубометров в сутки."В ходе работ обновили все машины и механизмы, переложили инженерные коммуникации, провели благоустройство территории. Использовались новейшие технологии, все установленное оборудование отвечает требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на станции смонтировали современные установки очистки воздуха. При реконструкции системы управления был реализован принцип безлюдных технологий, что позволило интегрировать объект в общую информационную сеть управления водоотведением столицы.

https://ria.ru/20220330/flot-1780817946.html

https://ria.ru/20220329/spasateli-1780705199.html

бирюлево восточное

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

городское хозяйство москвы, бирюлево восточное, общество, петр бирюков