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Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы" - РИА Новости, 01.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220401/redhotchilipeppers-1781238722.html
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы" - РИА Новости, 01.04.2022
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"
Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers в четверг удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:24
2022-04-01T18:24
шоубиз
знаменитости
red hot chili peppers
голливуд
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers в четверг удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщили организаторы мероприятия.Как пишет издание Variety, в пятницу группа выпускает новый альбом – Unlimited Love. Ранее стало известно, что исполнительным продюсером диска вновь станет Рик Рубин. С ним музыканты сотрудничают с 1990-х годов. Он продюсировал все студийные пластинки Red Hot Chili Peppers, кроме The Getaway.
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знаменитости, red hot chili peppers, голливуд, шоу-бизнес, новости культуры
18:24 01.04.2022
 
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"

Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы" в Голливуде

© REUTERS / Mario AnzuoniУчастники группы Red Hot Chili Peppers во время церемонии открытия звезды группы на Аллее славы в Голливуде в Лос-Анджелесе
Участники группы Red Hot Chili Peppers во время церемонии открытия звезды группы на Аллее славы в Голливуде в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Mario Anzuoni
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers в четверг удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщили организаторы мероприятия.

"День Red Hot Chili Peppers в Голливуде! Аллея славы", – написали организаторы в Twitter.

Как пишет издание Variety, в пятницу группа выпускает новый альбом – Unlimited Love. Ранее стало известно, что исполнительным продюсером диска вновь станет Рик Рубин. С ним музыканты сотрудничают с 1990-х годов. Он продюсировал все студийные пластинки Red Hot Chili Peppers, кроме The Getaway.
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