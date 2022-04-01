https://ria.ru/20220401/redhotchilipeppers-1781238722.html
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы" - РИА Новости, 01.04.2022
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"
Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers в четверг удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:24
2022-04-01T18:24
2022-04-01T18:24
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers в четверг удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщили организаторы мероприятия.Как пишет издание Variety, в пятницу группа выпускает новый альбом – Unlimited Love. Ранее стало известно, что исполнительным продюсером диска вновь станет Рик Рубин. С ним музыканты сотрудничают с 1990-х годов. Он продюсировал все студийные пластинки Red Hot Chili Peppers, кроме The Getaway.
https://ria.ru/20220204/video-1771146419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, red hot chili peppers, голливуд, шоу-бизнес, новости культуры
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"
Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы" в Голливуде