https://ria.ru/20220401/redhotchilipeppers-1781238722.html

Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"

Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы" - РИА Новости, 01.04.2022

Red Hot Chili Peppers получили звезду на "Аллее славы"

Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers в четверг удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:24

2022-04-01T18:24

2022-04-01T18:24

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers в четверг удостоилась звезды на "Аллее славы" в Голливуде, сообщили организаторы мероприятия.Как пишет издание Variety, в пятницу группа выпускает новый альбом – Unlimited Love. Ранее стало известно, что исполнительным продюсером диска вновь станет Рик Рубин. С ним музыканты сотрудничают с 1990-х годов. Он продюсировал все студийные пластинки Red Hot Chili Peppers, кроме The Getaway.

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голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, red hot chili peppers, голливуд, шоу-бизнес, новости культуры