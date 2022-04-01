https://ria.ru/20220401/rebenok-1781401149.html

В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед

В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед - РИА Новости, 01.04.2022

В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как шестилетний мальчик утонул в Вологодском районе, провалившись под лёд с 7-летним приятелем,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:54

2022-04-01T23:54

2022-04-01T23:54

происшествия

россия

вологодский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как шестилетний мальчик утонул в Вологодском районе, провалившись под лёд с 7-летним приятелем, которого удалось спасти, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.По данным следствия, после 17.00 мск в пятницу в поселке Новый Источник Вологодского района компания маленьких детей, которые гуляли без присмотра родителей, спустилась на берег реки Тошня."Двое мальчиков вышли на лед и провалились в воду. Об этом другие ребята сообщили взрослым, которым удалось спасти 7-летнего пострадавшего. Его незамедлительно госпитализировали. Второй мальчик, 6 лет, утонул", - говорится в сообщении.Как информирует областное следственное управление, уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи выясняют, почему дети оказались без присмотра. К поискам тела погибшего ребёнка привлечены специалисты МЧС.Как информирует пресс-служба регионального управления МЧС РФ, спасённый мальчик, который направлен в больницу с переохлаждением, находится в стабильном состоянии. Угрозы его жизни нет. Поиски погибшего ребёнка продолжатся ночью, на субботу запланированы водолазные работы, уточняет ведомство. Отмечается, что с матерью второго ребёнка работают психологи МЧС России.

https://ria.ru/20220106/rebenok-1766727248.html

https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html

россия

вологодский район

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, вологодский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)