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В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед - РИА Новости, 01.04.2022
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В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед
В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед - РИА Новости, 01.04.2022
В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как шестилетний мальчик утонул в Вологодском районе, провалившись под лёд с 7-летним приятелем,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:54
2022-04-01T23:54
происшествия
россия
вологодский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как шестилетний мальчик утонул в Вологодском районе, провалившись под лёд с 7-летним приятелем, которого удалось спасти, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.По данным следствия, после 17.00 мск в пятницу в поселке Новый Источник Вологодского района компания маленьких детей, которые гуляли без присмотра родителей, спустилась на берег реки Тошня."Двое мальчиков вышли на лед и провалились в воду. Об этом другие ребята сообщили взрослым, которым удалось спасти 7-летнего пострадавшего. Его незамедлительно госпитализировали. Второй мальчик, 6 лет, утонул", - говорится в сообщении.Как информирует областное следственное управление, уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи выясняют, почему дети оказались без присмотра. К поискам тела погибшего ребёнка привлечены специалисты МЧС.Как информирует пресс-служба регионального управления МЧС РФ, спасённый мальчик, который направлен в больницу с переохлаждением, находится в стабильном состоянии. Угрозы его жизни нет. Поиски погибшего ребёнка продолжатся ночью, на субботу запланированы водолазные работы, уточняет ведомство. Отмечается, что с матерью второго ребёнка работают психологи МЧС России.
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россия
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происшествия, россия, вологодский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:54 01.04.2022
 
В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед

В Вологодской области завели дело после того, как ребенок утонул, провалившись под лед

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как шестилетний мальчик утонул в Вологодском районе, провалившись под лёд с 7-летним приятелем, которого удалось спасти, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
По данным следствия, после 17.00 мск в пятницу в поселке Новый Источник Вологодского района компания маленьких детей, которые гуляли без присмотра родителей, спустилась на берег реки Тошня.
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"Двое мальчиков вышли на лед и провалились в воду. Об этом другие ребята сообщили взрослым, которым удалось спасти 7-летнего пострадавшего. Его незамедлительно госпитализировали. Второй мальчик, 6 лет, утонул", - говорится в сообщении.
Как информирует областное следственное управление, уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи выясняют, почему дети оказались без присмотра. К поискам тела погибшего ребёнка привлечены специалисты МЧС.
Как информирует пресс-служба регионального управления МЧС РФ, спасённый мальчик, который направлен в больницу с переохлаждением, находится в стабильном состоянии. Угрозы его жизни нет. Поиски погибшего ребёнка продолжатся ночью, на субботу запланированы водолазные работы, уточняет ведомство. Отмечается, что с матерью второго ребёнка работают психологи МЧС России.
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