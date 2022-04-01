https://ria.ru/20220401/razvitie-1781193231.html
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов - РИА Новости, 01.04.2022
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов
США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T04:05
2022-04-01T04:05
2022-04-01T04:06
сша
россия
в мире
анатолий антонов
наса
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.Он подчеркнул, что новым пакетом антироссийских ограничений "в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки"."Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями", — заявил Антонов."На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога", — говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, анатолий антонов, наса, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, вашингтон
04:05 01.04.2022 (обновлено: 04:06 01.04.2022)
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов
Посол Антонов: США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России