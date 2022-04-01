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США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов - РИА Новости, 01.04.2022
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США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов - РИА Новости, 01.04.2022
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов
США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T04:05
2022-04-01T04:06
сша
россия
в мире
анатолий антонов
наса
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.Он подчеркнул, что новым пакетом антироссийских ограничений "в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки"."Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями", — заявил Антонов."На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога", — говорится в заявлении.
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сша, россия, в мире, анатолий антонов, наса, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, вашингтон
04:05 01.04.2022 (обновлено: 04:06 01.04.2022)
 
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов

Посол Антонов: США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.

"Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам", — говорится в заявлении Антонова.

Он подчеркнул, что новым пакетом антироссийских ограничений "в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки".
"Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями", — заявил Антонов.
"На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога", — говорится в заявлении.
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