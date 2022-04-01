https://ria.ru/20220401/razvitie-1781193231.html

США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов

США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов - РИА Новости, 01.04.2022

США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов

США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T04:05

2022-04-01T04:05

2022-04-01T04:06

сша

россия

в мире

анатолий антонов

наса

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать "санкционной дубиной", которая попадает по ним самим, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.Он подчеркнул, что новым пакетом антироссийских ограничений "в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки"."Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями", — заявил Антонов."На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

сша

россия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, россия, в мире, анатолий антонов, наса, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, вашингтон