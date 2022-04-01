https://ria.ru/20220401/razgovor-1781253870.html

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.04.2022

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:35

2022-04-01T12:35

2022-04-01T12:41

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александр лукашенко

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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Разговор Лукашенко и Путина завершился только что", - говорится в сообщении. Подробностей разговора не приводится.

https://ria.ru/20220401/belorussiya-1781226814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия