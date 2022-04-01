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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.04.2022
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.04.2022
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:35
2022-04-01T12:41
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Разговор Лукашенко и Путина завершился только что", - говорится в сообщении. Подробностей разговора не приводится.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
12:35 01.04.2022 (обновлено: 12:41 01.04.2022)
 
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Разговор Лукашенко и Путина завершился только что", - говорится в сообщении. Подробностей разговора не приводится.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 10:55
Народы Белоруссии и России вместе ответят на вызовы, заявил Лукашенко
 
В миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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