https://ria.ru/20220401/razgovor-1781253870.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.04.2022
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:35
2022-04-01T12:35
2022-04-01T12:41
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Разговор Лукашенко и Путина завершился только что", - говорится в сообщении. Подробностей разговора не приводится.
https://ria.ru/20220401/belorussiya-1781226814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
12:35 01.04.2022 (обновлено: 12:41 01.04.2022)
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко провели телефонный разговор