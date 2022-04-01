https://ria.ru/20220401/ramadan-1781237656.html

Муфтий рассказал о требованиях для мусульман в Рамадан

Муфтий рассказал о требованиях для мусульман в Рамадан - РИА Новости, 01.04.2022

Муфтий рассказал о требованиях для мусульман в Рамадан

После заката солнца 1 апреля 2022 года у мусульман начинается месяц поста – Рамадан. В течение всего месяца последователи ислама придерживаются строгих правил в РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:37

2022-04-01T11:37

2022-04-01T11:37

религия

рушан аббясов

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. После заката солнца 1 апреля 2022 года у мусульман начинается месяц поста – Рамадан. В течение всего месяца последователи ислама придерживаются строгих правил в принятии пищи и питья, запрещено сквернословить, ссорится и воевать.Требования религии предписывают верующим в этот месяц как можно чаще посещать мечети, активно участвовать в помощи ближнему, быть чуть внимательнее к окружающим, раздавать милостыню. В Рамадан после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих."В священный месяц последователи ислама отказываются от всего греховного – вредных привычек, дурных слов и поступков. В исламе подчеркивается – язык надо держать под контролем, призываю не злословить, не ругаться, не злиться не только в этом месяце, но и по его окончании. В Рамадан мы должны особо помнить о предназначении религии, своей роли в исламе и быть истинным верующим", - сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.Религиозный деятель отметил, что мусульмане особое внимание уделяют помощи и поддержки ближнему, не важно, единоверец ли он или исповедует иную религию. Важно оказывать благотворительную помощь больным, неимущим, многодетным семьям, поскольку благие деяния будут зачтены Всевышним."В священном Коране говорится: "В месяц Рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения". Поэтому соблюдение поста в священный месяц Рамадан является обязанностью каждого мусульманина", - сказал Аббясов."Выражаю благодарность федеральным и региональным властям за поддержку наших акций и мероприятий, в том числе благотворительных, например, Шатер Рамадана, который расположен у мечети на Поклонной горе. Несомненно, эти шаги принимаются с искренней благодарностью от последователей ислама", - заключил зампред ДУМ РФ.

https://ria.ru/20210511/muftiy-1731830948.html

https://rsport.ria.ru/20210429/apl-1730580141.html

московская область (подмосковье)

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рушан аббясов, московская область (подмосковье), россия