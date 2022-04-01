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Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/rakety-1781381320.html
Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ
Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022
Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ
Министерство обороны показало кадры пуска высокоточных крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", уничтоживших штаб группировки украинских РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:25
2022-04-01T20:43
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры пуска высокоточных крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", уничтоживших штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское.На видеозапись попал непосредственно момент применения ракеты.В результате использования ракет, как сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, был ликвидирован штаб группировки ВСУ, а также уничтожено до сорока человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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украина
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Запуск ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры МО РФ
МО РФ опубликовало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
20:25 01.04.2022 (обновлено: 20:43 01.04.2022)
 
Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ

Минобороны показало видео применения ракет "Оникс" комплекса "Бастион" по группировке ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры пуска высокоточных крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", уничтоживших штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское.
На видеозапись попал непосредственно момент применения ракеты.
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В результате использования ракет, как сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, был ликвидирован штаб группировки ВСУ, а также уничтожено до сорока человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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