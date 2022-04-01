https://ria.ru/20220401/rakety-1781381320.html

Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ

Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022

Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ

Министерство обороны показало кадры пуска высокоточных крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", уничтоживших штаб группировки украинских РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:25

2022-04-01T20:25

2022-04-01T20:43

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры пуска высокоточных крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", уничтоживших штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское.На видеозапись попал непосредственно момент применения ракеты.В результате использования ракет, как сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, был ликвидирован штаб группировки ВСУ, а также уничтожено до сорока человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781361485.html

россия

украина

донбасс

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запуск ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры МО РФ МО РФ опубликовало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины. 2022-04-01T20:25 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины