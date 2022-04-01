https://ria.ru/20220401/rakety-1781369937.html

Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском

Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском - РИА Новости, 01.04.2022

Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском

Российские военные высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб группировки украинских войск в районе... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:08

2022-04-01T19:08

2022-04-01T19:13

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военные высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220323/vmf-1779584742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ситуация в днр и лнр