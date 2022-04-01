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Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском
Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском - РИА Новости, 01.04.2022
Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском
Российские военные высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб группировки украинских войск в районе... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:08
2022-04-01T19:13
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военные высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - сказал Конашенков.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ситуация в днр и лнр
19:08 01.04.2022 (обновлено: 19:13 01.04.2022)
 
Ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском

Ракеты "Оникс" комплекса "Бастион" уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс"
Пуск крылатой ракеты Оникс - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск крылатой ракеты "Оникс"
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военные высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - сказал Конашенков.
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