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Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/pvo-1781371350.html
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя - РИА Новости, 01.04.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:17
2022-04-01T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ми-24
пво вс россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполе и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков", - сказал Конашенков на брифинге.
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в мире, россия, украина, ми-24, пво вс россии, ситуация в днр и лнр
19:17 01.04.2022
 
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" ВС России на Украине. Кадр видео
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ ВС России на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" ВС России на Украине. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполе и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков", - сказал Конашенков на брифинге.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМи-24ПВО ВС РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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