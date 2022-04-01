https://ria.ru/20220401/pvo-1781371350.html
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя - РИА Новости, 01.04.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:17
2022-04-01T19:17
2022-04-01T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ми-24
пво вс россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780431153_0:6:908:517_1920x0_80_0_0_09d3917a942bc760cc2670cf9dc75701.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполе и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220331/vertolety-1781162984.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780431153_156:0:845:517_1920x0_80_0_0_74a34c40e9797d564a1cf990a773dfa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ми-24, пво вс россии, ситуация в днр и лнр
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя