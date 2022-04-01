https://ria.ru/20220401/pvo-1781371350.html

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя - РИА Новости, 01.04.2022

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в районе Гуляйполя

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:17

2022-04-01T19:17

2022-04-01T19:17

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполе и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков", - сказал Конашенков на брифинге.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ми-24, пво вс россии, ситуация в днр и лнр