https://ria.ru/20220401/pvo-1781220650.html

Силы ПВО сбили украинский Ми-8 и восемь беспилотников

Силы ПВО сбили украинский Ми-8 и восемь беспилотников - РИА Новости, 01.04.2022

Силы ПВО сбили украинский Ми-8 и восемь беспилотников

За минувшие сутки российские подразделения сбили украинский вертолет и восемь дронов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:32

2022-04-01T10:32

2022-04-01T12:19

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения сбили украинский вертолет и восемь дронов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе: один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Ваховка", — уточнил генерал-майор.Всего за время спецоперации российские силы уничтожили 124 украинских военных самолета, 81 вертолет и 353 дрона.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пво вс россии, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр