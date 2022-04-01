https://ria.ru/20220401/putin-1781304610.html
Совещание Владимира Путина с членами Совета Безопасности
Совещание Владимира Путина с членами Совета Безопасности - РИА Новости, 01.04.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:31
2022-04-01T15:31
2022-04-01T15:31
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин провел совещание с членами Совбеза
LIVE: Путин провел совещание с членами Совбеза
2022-04-01T15:31
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PT7M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Совещание Владимира Путина с членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности.
2022-04-01T15:31
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PT7M39S
Совещание Владимира Путина с членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности.