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Путину доверяют 77% россиян, показал опрос
Путину доверяют 77% россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.04.2022
Путину доверяют 77% россиян, показал опрос
Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (77%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:18
2022-04-01T11:18
2022-04-01T11:18
россия
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (77%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 79% опрошенных ответили, что "скорее хорошо", 9% - считают, что "скорее плохо", 12% - затруднились с ответом.Отвечая на вопрос "вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину", 77% респондентов заявили, что доверяют, не доверяют – 13%, 10% - затруднились с ответом.Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 27-27 марта марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780329314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика
Путину доверяют 77% россиян, показал опрос
ФОМ: 79% россиян положительно оценивают работу Путина, около 77% заявили о доверии к нему