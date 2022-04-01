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Путину доверяют 77% россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.04.2022
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Путину доверяют 77% россиян, показал опрос
Путину доверяют 77% россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.04.2022
Путину доверяют 77% россиян, показал опрос
Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (77%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:18
2022-04-01T11:18
россия
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (77%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 79% опрошенных ответили, что "скорее хорошо", 9% - считают, что "скорее плохо", 12% - затруднились с ответом.Отвечая на вопрос "вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину", 77% респондентов заявили, что доверяют, не доверяют – 13%, 10% - затруднились с ответом.Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 27-27 марта марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика
11:18 01.04.2022
 
Путину доверяют 77% россиян, показал опрос

ФОМ: 79% россиян положительно оценивают работу Путина, около 77% заявили о доверии к нему

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (77%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 79% опрошенных ответили, что "скорее хорошо", 9% - считают, что "скорее плохо", 12% - затруднились с ответом.
Отвечая на вопрос "вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину", 77% респондентов заявили, что доверяют, не доверяют – 13%, 10% - затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 27-27 марта марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияФОМнибусФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинПолитика
 
 
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