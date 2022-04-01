https://ria.ru/20220401/putin-1781233415.html

Путину доверяют 77% россиян, показал опрос

Путину доверяют 77% россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.04.2022

Путину доверяют 77% россиян, показал опрос

Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (77%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:18

2022-04-01T11:18

2022-04-01T11:18

россия

фомнибус

фонд "общественное мнение"

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (77%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 79% опрошенных ответили, что "скорее хорошо", 9% - считают, что "скорее плохо", 12% - затруднились с ответом.Отвечая на вопрос "вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину", 77% респондентов заявили, что доверяют, не доверяют – 13%, 10% - затруднились с ответом.Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 27-27 марта марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780329314.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика