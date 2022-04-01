https://ria.ru/20220401/ptsr-1781188691.html
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов - РИА Новости, 01.04.2022
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов
Международным путешественникам, следующим в Таиланд, с пятницы не придется делать ПЦР-тест перед вылетом, который обычно сдается в последние 72 часа перед... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:56
2022-04-01T00:56
2022-04-01T00:56
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БАНГКОК, 1 апр — РИА Новости. Международным путешественникам, следующим в Таиланд, с пятницы не придется делать ПЦР-тест перед вылетом, который обычно сдается в последние 72 часа перед посадкой в самолет.Решение об этом было принято правительственным Центром Таиланда по контролю и борьбе с распространением COVID-19 в середине марта, затем одобрено правительством и вступило в силу с полуночи по таиландскому времени в ночь 1 апреля (04.00 мск).Предполетный ПЦР-тест отменен для путешественников, въезжающих в Таиланд как через бескарантинные программы Test&Go и "туристическая песочница", так и с соблюдением карантина. Последнее касается, в основном, невакцинированных туристов или тех, кто иммунизирован вакцинами, не внесенными в списки разрешенных для бескарантинного въезда в королевство.Для россиян новая мера будет означать, как и для всех других иностранных туристов, только некоторое облегчение оформления документов для въезда в Таиланд и освобождение времени, которое раньше тратилось на сдачу теста перед вылетом.По-прежнему будет необходимо заполнять форму в приложении Thailand Pass и загружать в нее сканы требуемых документов, по-прежнему придется заранее заказывать и оплачивать отель на сутки для бескарантинных схем и трансфер от аэропорта до отеля, делать (и оплачивать заранее) ПЦР-тест по прибытии в страну, а затем, на пятый день пребывания, делать самостоятельно экспресс-тест и загружать фотографию использованного тест-набора с результатом в приложение, которое турист обязан скачать по прибытии в Таиланд.Для вакцинированных россиян, получивших две дозы двухкомпонентной вакцины "Спутник V" и имеющих действительный сертификат вакцинации, по-прежнему открыт въезд без карантина по программам Test&Go и "песочница". Сертификат о вакцинации препаратом "Спутник Лайт" пока действителен только для въезда по программе "песочница", однако объявление о его включении в список для Test&Go может быть сделано в ближайшее время.Другие российские вакцины в список для бескарантинного въезда в Таиланд не попали. Туристам, вакцинированным этими препаратами, придется проходить карантин, который с 1 апреля сокращен до пяти дней, с одним ПЦР-тестом на четвертый день пребывания в стране.Российские туристы могут прибыть в Таиланд самолетами авиакомпаний Emirates, Qatar Airlines, Turkish Airlines или рейсами других иностранных авиакомпаний с пересадками. Российские авиакомпании в настоящее время полетов в Таиланд не выполняют в связи с санкциями, введенными США и Евросоюзом в отношении России.
https://ria.ru/20220401/vizy-1781188558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сша, россия, таиланд, turkish airlines, евросоюз, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", бангкок
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов
Таиланд с первого апреля отменяет обязательный ПЦР-тест для международных туристов
БАНГКОК, 1 апр — РИА Новости. Международным путешественникам, следующим в Таиланд, с пятницы не придется делать ПЦР-тест перед вылетом, который обычно сдается в последние 72 часа перед посадкой в самолет.
Решение об этом было принято правительственным Центром Таиланда
по контролю и борьбе с распространением COVID-19 в середине марта, затем одобрено правительством и вступило в силу с полуночи по таиландскому времени в ночь 1 апреля (04.00 мск).
Предполетный ПЦР-тест отменен для путешественников, въезжающих в Таиланд как через бескарантинные программы Test&Go и "туристическая песочница", так и с соблюдением карантина. Последнее касается, в основном, невакцинированных туристов или тех, кто иммунизирован вакцинами, не внесенными в списки разрешенных для бескарантинного въезда в королевство.
Для россиян новая мера будет означать, как и для всех других иностранных туристов, только некоторое облегчение оформления документов для въезда в Таиланд и освобождение времени, которое раньше тратилось на сдачу теста перед вылетом.
По-прежнему будет необходимо заполнять форму в приложении Thailand Pass и загружать в нее сканы требуемых документов, по-прежнему придется заранее заказывать и оплачивать отель на сутки для бескарантинных схем и трансфер от аэропорта до отеля, делать (и оплачивать заранее) ПЦР-тест
по прибытии в страну, а затем, на пятый день пребывания, делать самостоятельно экспресс-тест и загружать фотографию использованного тест-набора с результатом в приложение, которое турист обязан скачать по прибытии в Таиланд.
Для вакцинированных россиян, получивших две дозы двухкомпонентной вакцины "Спутник V
" и имеющих действительный сертификат вакцинации, по-прежнему открыт въезд без карантина по программам Test&Go и "песочница". Сертификат о вакцинации препаратом "Спутник Лайт" пока действителен только для въезда по программе "песочница", однако объявление о его включении в список для Test&Go может быть сделано в ближайшее время.
Другие российские вакцины в список для бескарантинного въезда в Таиланд не попали. Туристам, вакцинированным этими препаратами, придется проходить карантин, который с 1 апреля сокращен до пяти дней, с одним ПЦР-тестом на четвертый день пребывания в стране.
Российские туристы могут прибыть в Таиланд самолетами авиакомпаний Emirates
, Qatar Airlines, Turkish Airlines или рейсами других иностранных авиакомпаний с пересадками. Российские авиакомпании в настоящее время полетов в Таиланд не выполняют в связи с санкциями, введенными США и Евросоюзом
в отношении России
.