https://ria.ru/20220401/ptitsy-1781695051.html

День птиц отметят в Москве экопрограммой на ВДНХ и установкой гнездовий

День птиц отметят в Москве экопрограммой на ВДНХ и установкой гнездовий - РИА Новости, 04.04.2022

День птиц отметят в Москве экопрограммой на ВДНХ и установкой гнездовий

Международный день птиц 1 апреля подарит москвичам просмотры мультфильмов и творческие мастер-классы на ВДНХ, а специалисты Мосприроды развесят более 200... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-01T00:47

2022-04-01T00:47

2022-04-04T14:50

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Международный день птиц 1 апреля подарит москвичам просмотры мультфильмов и творческие мастер-классы на ВДНХ, а специалисты Мосприроды развесят более 200 искусственных гнездовий.Международный день птиц ежегодно отмечается 1 апреля. В СССР его официально праздновали, начиная с 1927 года, но с перерывами, а в России он возродился в 1999 году.Специалисты Мосприроды с 1 по 3 апреля развесят более 200 искусственных гнездовий. Как отметили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в Москву возвращаются перелетные птицы, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жилье.НА ВДНХ отметят День птиц тематической программой, которую подготовили "Союзмультпарк" и "Городская ферма", сообщили в пресс-службе.В "Союзмультпарке" 1 апреля отметят 60-летний юбилей анимационного фильма "Дикие лебеди". В кинозале для гостей парка проведут конкурс: все, кто угадает мультфильмы с персонажами-птицами и их героев по видеофрагментам, получат подарки. После можно будет посмотреть на большом экране подборку из знаменитых мультфильмов с пернатыми персонажами, в том числе "Диких лебедей", которые были созданы на киностудии "Союзмультфильм" в 1962 году по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена.Также все желающие вместе с художниками-мультипликаторами смогут создать из пластилина веселого и добродушного страуса Пашу из "Зебры в клеточку", умного галчонка Хватайку из "Простоквашино" и попугая Кешу из популярного анимационного сериала "Возвращение блудного попугая".На "Городской ферме" с 11:00 до 18:00 каждые полчаса стартуют мастер-классы, где участники создадут птичек из сена. Также все желающие могут посмотреть на крылатых обитателей "Фермы": гусей, уток, перепелов и павлинов. Зоологи "Фермы" ответят на вопросы гостей об особенностях жизни и повадок птиц.

https://ria.ru/20220401/ptitsy-1780837489.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

союзмультфильм, мосприрода, москва, россия