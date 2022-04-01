https://ria.ru/20220401/ptitsy-1780837489.html

Международный день птиц

Международный день птиц - РИА Новости, 01.04.2022

Международный день птиц

1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T02:16

2022-04-01T02:16

2022-04-01T02:16

справки

международный день птиц

министерство природы россии

русское географическое общество

москва

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780832375_0:366:2951:2025_1920x0_80_0_0_46bc80ecc759a1300454d6ef0f211b60.jpg

1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок.Цель праздника – сохранение видового разнообразия и численности птиц.Еще в начале XX века, 19 марта 1902 года, была принята "Международная конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве", которую подписали более десяти государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года. 18 октября 1950 года в Париже была подписана "Международная конвенция об охране птиц", заменившая предыдущий документ для большей части государств-участников. Сам же День птиц связывают с детским праздником, устроенным в 1894 году учителем из маленького американского города Ойл-Сити Чарльзом Бэбкоком (Charles Babcock). Его поддержала газета "Питсбуpгская телегpафная хpоника", начавшая активно популяризовать праздник. Более того, газета организовала специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Вскоре День птиц стал широко проводиться как народный праздник во всех штатах страны.Идея проведения Дня птиц нашла поддержку и в России. В нашей стране охрана птиц была организована еще во времена царской России, и к началу XX века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе – орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации – так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему – летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья. После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около пяти тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч, они развесили более 15 тысяч скворечников.Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем было привлечено пять миллионов школьников. Но уже к 1960-1970-м годам празднование Дня птиц снова сошло на нет. Возродился праздник в 1999 году – благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. Птицы имеют большое значение в природе и жизни человека. Они распространяют семена, путешествуя с места на место, поедают насекомых, которые способны загубить растения, уничтожают грызунов, да и сами представляют собой пищу для других, сохраняя популяции многих зверей, так как они – звено крупной пищевой цепи.По информации Министерства природы РФ из позвоночных, занесенных в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу. Она состоит из 127 видов. Это 122 вида которых живут на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. Некоторые охраняемые территории создали специально для защиты птиц. Например, Астраханский заповедник, хотя там проживает и множество животных. Среди птиц под защитой этого заповедника: птицы Красной книги Международного союза по охране природы (16 видов), птицы Красной книги Российской Федерации (57 видов) и 66 видов птиц Красной книги Астраханской области. В Астраханском заповеднике можно увидеть, как гнездится кудрявый пеликан, как охотятся орлан-белохвост, степной орел, сапсан и беркут.Чтобы сохранить птиц, первоначально, надо определить, кому из них особенно требуется защита. Для этого орнитологи ведут специальный учет птиц: по голосам, местам гнездования, с помощью отлова и кольцевания и другими методами.Учет птиц и знание особенностей их поведения важно не только для сохранения популяций птиц, но и для безопасности человека. Благодаря авиационным орнитологам аэропорты под защитой от нашествия пернатых, что позволяет не отвлекаться пилотам и избежать столкновения. Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Именно ей посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, которые проходят в течение всего года. Птицей 2022 года объявлен домовый воробей.В науке различаются два основных вида воробьев: домовой и полевой. Домовой, которого еще называют городским, постоянно живет рядом с человеком, вьет гнезда, что называется, "на его территории" – под крышами зданий, инженерных сооружений, мостов, торговых павильонов, под карнизами, в разнообразных щелях и нишах, очень редко – открыто на деревьях. Могут они залететь (и даже обустроиться там постоянно) в большие просторные помещения – склады, зернохранилища, ангары.Воробей домовый чуть крупнее, более драчливый, потому полевой воробей предпочитает с ним не связываться. У домового воробья выраженный половой диморфизм – самцы и самки имеют сильно различающуюся окраску (у полевого – одинаковую). От полевого самец домового воробья отличается серым верхом головы, отсутствием черного пятна на щеке, наличием черного цвета не только на горле, но и на верхней части груди.В последние годы численность домового воробья быстро падает практически повсеместно.Ученые объясняют падение численности недостатком мест для устройства гнезд. Чтобы высидеть кладку и выкормить птенцов пара воробьев нуждается в надежном закрытом убежище. В домах старой застройки таких убежищ всегда было много. Воробьи устраивали гнезда под застрехами крыш, за наличниками окон, в щелях между бетонными панелями и тому подобных местах. Современные городские здания лишены таких удобств, поэтому поиски подходящих для гнездования укрытий становятся для птиц действительно очень непростым делом.В России в преддверии природоохранной даты проводятся сотни тематических проектов и акций, призванный привлечь внимание к защите пернатых. По традиции, наиболее активными участниками выступают особо охраняемые природные территории.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, международный день птиц, министерство природы россии, русское географическое общество, москва, россия, общество