https://ria.ru/20220401/psaki-1781343951.html

СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщило издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:07

2022-04-01T17:07

2022-04-01T17:28

в мире

дженнифер псаки

сша

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.В статье отмечается, что Псаки уже ведет переговоры с телеканалом и может начать работу в мае. Там также указано, что она обсуждает с представителями Белого дома детали своего ухода.Издание отмечает, что пресс-секретарь начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC на различных шоу. Этот телеканал, по оценкам СМИ, больше склоняется в сторону демократов.О возможности такого перехода этой весной Псаки заявляла еще в мае прошлого года.Как пишет портал, работники пресс-службы Белого дома часто уходят работать на телевидение после ухода с должности.

https://ria.ru/20220322/organizatsii-1779363080.html

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, дженнифер псаки, сша