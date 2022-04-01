https://ria.ru/20220401/psaki-1781343951.html
СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщило издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:07
2022-04-01T17:07
2022-04-01T17:28
в мире
дженнифер псаки
сша
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.В статье отмечается, что Псаки уже ведет переговоры с телеканалом и может начать работу в мае. Там также указано, что она обсуждает с представителями Белого дома детали своего ухода.Издание отмечает, что пресс-секретарь начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC на различных шоу. Этот телеканал, по оценкам СМИ, больше склоняется в сторону демократов.О возможности такого перехода этой весной Псаки заявляла еще в мае прошлого года.Как пишет портал, работники пресс-службы Белого дома часто уходят работать на телевидение после ухода с должности.
https://ria.ru/20220322/organizatsii-1779363080.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дженнифер псаки, сша
17:07 01.04.2022 (обновлено: 17:28 01.04.2022)
СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
Axios: Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома