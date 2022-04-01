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СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 01.04.2022
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СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома
Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщило издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:07
2022-04-01T17:28
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.В статье отмечается, что Псаки уже ведет переговоры с телеканалом и может начать работу в мае. Там также указано, что она обсуждает с представителями Белого дома детали своего ухода.Издание отмечает, что пресс-секретарь начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC на различных шоу. Этот телеканал, по оценкам СМИ, больше склоняется в сторону демократов.О возможности такого перехода этой весной Псаки заявляла еще в мае прошлого года.Как пишет портал, работники пресс-службы Белого дома часто уходят работать на телевидение после ухода с должности.
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в мире, дженнифер псаки, сша
17:07 01.04.2022 (обновлено: 17:28 01.04.2022)
 
СМИ: Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома

Axios: Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что Псаки уже ведет переговоры с телеканалом и может начать работу в мае. Там также указано, что она обсуждает с представителями Белого дома детали своего ухода.
Издание отмечает, что пресс-секретарь начнет вести шоу на платформе Peacock и будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC на различных шоу. Этот телеканал, по оценкам СМИ, больше склоняется в сторону демократов.
О возможности такого перехода этой весной Псаки заявляла еще в мае прошлого года.
Как пишет портал, работники пресс-службы Белого дома часто уходят работать на телевидение после ухода с должности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 00:40
Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе западных организаций из России
 
В миреДженнифер ПсакиСША
 
 
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