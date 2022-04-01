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Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 04.04.2022

Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

Более 412 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, это составляет 23% от их общего количества, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-01T08:18

2022-04-01T08:18

2022-04-04T14:52

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 412 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, это составляет 23% от их общего количества, сообщается на сайте мэра столицы."С начала года в столице проверили более 412 тысяч газовых приборов (23% от их общего количества). Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.Дополняется, что техническое обслуживание осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. Узнать о датах проверки в своем доме можно при помощи чат-бота, голосового помощника и на сайте Мосгаза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосгаз, городское хозяйство москвы, общество, жкх, москва