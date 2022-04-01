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Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 04.04.2022
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Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 04.04.2022
Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 412 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, это составляет 23% от их общего количества, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-01T08:18
2022-04-04T14:52
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мосгаз
городское хозяйство москвы
общество
жкх
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 412 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, это составляет 23% от их общего количества, сообщается на сайте мэра столицы."С начала года в столице проверили более 412 тысяч газовых приборов (23% от их общего количества). Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.Дополняется, что техническое обслуживание осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. Узнать о датах проверки в своем доме можно при помощи чат-бота, голосового помощника и на сайте Мосгаза.
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мосгаз, городское хозяйство москвы, общество, жкх, москва
08:18 01.04.2022 (обновлено: 14:52 04.04.2022)
 

Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 412 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, это составляет 23% от их общего количества, сообщается на сайте мэра столицы.
"С начала года в столице проверили более 412 тысяч газовых приборов (23% от их общего количества). Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что техническое обслуживание осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. Узнать о датах проверки в своем доме можно при помощи чат-бота, голосового помощника и на сайте Мосгаза.
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