https://ria.ru/20220401/proverki-1781696478.html
Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 04.04.2022
Более 412 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 412 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, это составляет 23% от их общего количества, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-01T08:18
2022-04-01T08:18
2022-04-04T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгаз
городское хозяйство москвы
общество
жкх
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586457509_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_ea48a257e25680d2440e955beafb23ce.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 412 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, это составляет 23% от их общего количества, сообщается на сайте мэра столицы."С начала года в столице проверили более 412 тысяч газовых приборов (23% от их общего количества). Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.Дополняется, что техническое обслуживание осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. Узнать о датах проверки в своем доме можно при помощи чат-бота, голосового помощника и на сайте Мосгаза.
https://realty.ria.ru/20220328/moszhilinspektsiya-1780514633.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586457509_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_603faa821c8055b8582a0336c352f594.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгаз, городское хозяйство москвы, общество, жкх, москва