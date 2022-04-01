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Голикова заявила о росте числа работников в простое - РИА Новости, 01.04.2022
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Голикова заявила о росте числа работников в простое
Голикова заявила о росте числа работников в простое - РИА Новости, 01.04.2022
Голикова заявила о росте числа работников в простое
Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильная, но растёт число граждан в режиме неполного рабочего дня, в простое, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:10
2022-04-01T13:10
татьяна голикова
россия
антон котяков
общество
занятость
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильная, но растёт число граждан в режиме неполного рабочего дня, в простое, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера журналистам сообщили, что Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной темой заседания стало обсуждение текущей ситуации на рынке труда, ход реализации рекомендаций Минтруда России по поддержке рынка труда."На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое. В связи с этим нашей ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан", - сказала Голикова, слова которой приводят в аппарате.По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, число вакансий на портале "Работа России" увеличилось до 1,8 миллиона вакансий, в то время как на 1 марта их количество составляло 1,6 миллиона. Это связано с начинающимися сезонными работами.С понедельника граждане получили возможность подавать заявки на обучение в рамках нацпроекта "Демография" , за первые четыре дня получено 9 973 заявки, уточняется в сообщении. Также с понедельника начался прием заявок по программе субсидирования найма. Уже подано свыше 1 300 заявок.Министр попросил регионы уделять пристальное внимание не только на занятость по найму, но и на ситуацию с самозанятыми гражданами, индивидуальными предпринимателями.
https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html
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татьяна голикова, россия, антон котяков, общество, занятость, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
13:10 01.04.2022
 
Голикова заявила о росте числа работников в простое

Вице-премьер Голикова заявила о росте числа работников в режиме неполного рабочего дня

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильная, но растёт число граждан в режиме неполного рабочего дня, в простое, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В аппарате вице-премьера журналистам сообщили, что Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной темой заседания стало обсуждение текущей ситуации на рынке труда, ход реализации рекомендаций Минтруда России по поддержке рынка труда.
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"На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое. В связи с этим нашей ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан", - сказала Голикова, слова которой приводят в аппарате.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, число вакансий на портале "Работа России" увеличилось до 1,8 миллиона вакансий, в то время как на 1 марта их количество составляло 1,6 миллиона. Это связано с начинающимися сезонными работами.
С понедельника граждане получили возможность подавать заявки на обучение в рамках нацпроекта "Демография" , за первые четыре дня получено 9 973 заявки, уточняется в сообщении. Также с понедельника начался прием заявок по программе субсидирования найма. Уже подано свыше 1 300 заявок.
Министр попросил регионы уделять пристальное внимание не только на занятость по найму, но и на ситуацию с самозанятыми гражданами, индивидуальными предпринимателями.
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Татьяна ГоликоваРоссияАнтон КотяковОбществоЗанятостьЭкономикаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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