https://ria.ru/20220401/proizvodstvo-1781283683.html
В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей
В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2022
В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей
Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:58
2022-04-01T13:58
2022-04-01T13:58
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Из 177 миллионов рублей на 2022 год – 53,5 миллиона рублей будет выделено на выращивание тепличных овощей и 123,5 миллиона рублей на овощи открытого грунта. Почти 30 миллионов рублей уже поступили аграриям региона на развитие овощной отрасли.Согласно данным пресс-службы, валовый сбор овощей в 2021 году составил 515,4 тысячи тонн, что на 10% выше показателя 2020 года. На сегодняшний день в Подмосковье выращиванием овощей открытого грунта занимаются 58 производителей из 23 округов Московской области.
https://ria.ru/20210326/ovoschi-1603004129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), экономика
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Из 177 миллионов рублей на 2022 год – 53,5 миллиона рублей будет выделено на выращивание тепличных овощей и 123,5 миллиона рублей на овощи открытого грунта. Почти 30 миллионов рублей уже поступили аграриям региона на развитие овощной отрасли.
"Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности в стране. В текущем году, благодаря господдержке, ожидается прирост валового сбора овощей в Подмосковье
на 11 %, что позволит покрыть большую часть потребности жителей региона", - приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Согласно данным пресс-службы, валовый сбор овощей в 2021 году составил 515,4 тысячи тонн, что на 10% выше показателя 2020 года. На сегодняшний день в Подмосковье выращиванием овощей открытого грунта занимаются 58 производителей из 23 округов Московской области.