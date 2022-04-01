Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220401/proizvodstvo-1781283683.html
В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей
В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2022
В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей
Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:58
2022-04-01T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Из 177 миллионов рублей на 2022 год – 53,5 миллиона рублей будет выделено на выращивание тепличных овощей и 123,5 миллиона рублей на овощи открытого грунта. Почти 30 миллионов рублей уже поступили аграриям региона на развитие овощной отрасли.Согласно данным пресс-службы, валовый сбор овощей в 2021 году составил 515,4 тысячи тонн, что на 10% выше показателя 2020 года. На сегодняшний день в Подмосковье выращиванием овощей открытого грунта занимаются 58 производителей из 23 округов Московской области.
https://ria.ru/20210326/ovoschi-1603004129.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), экономика
13:58 01.04.2022
 

В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Из 177 миллионов рублей на 2022 год – 53,5 миллиона рублей будет выделено на выращивание тепличных овощей и 123,5 миллиона рублей на овощи открытого грунта. Почти 30 миллионов рублей уже поступили аграриям региона на развитие овощной отрасли.
"Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности в стране. В текущем году, благодаря господдержке, ожидается прирост валового сбора овощей в Подмосковье на 11 %, что позволит покрыть большую часть потребности жителей региона", - приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Согласно данным пресс-службы, валовый сбор овощей в 2021 году составил 515,4 тысячи тонн, что на 10% выше показателя 2020 года. На сегодняшний день в Подмосковье выращиванием овощей открытого грунта занимаются 58 производителей из 23 округов Московской области.
Сотрудница подвязывают рассаду томатов в теплицах - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта 2021, 16:11Новости Подмосковья
МО сможет выйти в лидеры в РФ по производству овощей в защищенном грунте
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала