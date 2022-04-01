https://ria.ru/20220401/proizvodstvo-1781283683.html

В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей

В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей - РИА Новости, 01.04.2022

В Подмосковье выделят на производство овощей свыше 175 миллионов рублей

Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:58

2022-04-01T13:58

2022-04-01T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Свыше 175 миллионов рублей выделят на производство овощей в Московской области в 2022 году, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Из 177 миллионов рублей на 2022 год – 53,5 миллиона рублей будет выделено на выращивание тепличных овощей и 123,5 миллиона рублей на овощи открытого грунта. Почти 30 миллионов рублей уже поступили аграриям региона на развитие овощной отрасли.Согласно данным пресс-службы, валовый сбор овощей в 2021 году составил 515,4 тысячи тонн, что на 10% выше показателя 2020 года. На сегодняшний день в Подмосковье выращиванием овощей открытого грунта занимаются 58 производителей из 23 округов Московской области.

https://ria.ru/20210326/ovoschi-1603004129.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика