https://ria.ru/20220401/proezd-1781235022.html

Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения

Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения - РИА Новости, 01.04.2022

Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения

Закон, гарантирующий онкобольным детям Архангельской области оплату проезда к месту лечения в обе стороны, который был принят на сессии областного собрания... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:23

2022-04-01T11:23

2022-04-01T11:23

архангельская область

общество

россия

архангельская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 1 апр – РИА Новости. Закон, гарантирующий онкобольным детям Архангельской области оплату проезда к месту лечения в обе стороны, который был принят на сессии областного собрания депутатов в феврале, вступает в силу с 1 апреля, сообщила пресс-служба заксобрания."Несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями и одному из родителей (иных законных представителей) с 1 апреля 2022 года оплачивается проезд к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и обратно", - говорится в сообщении.Как пояснили в заксобрании, за счет областного бюджета предоставляется денежная выплата для оплаты проезда в Архангельскую областную детскую клиническую больницу и компенсируется стоимость проезда по направлениям АОДКБ в медицинские организации в других субъектах Российской Федерации.По данным властей, специализированную медицинскую помощь в областной детской клинической больнице в 2020 году получили 288 детей с онкологическими заболеваниями, за девять месяцев 2021 года – 252 ребенка. За пределами Архангельской области в 2020 году лечение получили 14 детей, за девять месяцев 2021 года – 16 детей."Семьи, где есть онкобольные, часто вынуждены ездить в лечебные организации за получением медицинской помощи, они несут серьезную финансовую нагрузку. На этом этапе мы готовы профинансировать расходы по оплате проезда к месту лечения и обратно для несовершеннолетних детей и их родителей", - рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.По ее словам, эта проблема подробно обсуждалась с региональным правительством при принятии бюджета на текущий год, и средства для этого решения удалось изыскать в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20220323/modernizatsiya-1779697678.html

https://ria.ru/20220323/dorogi-1779690304.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, архангельская область, здоровье - общество