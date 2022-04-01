https://ria.ru/20220401/proezd-1781235022.html
Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения
Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения - РИА Новости, 01.04.2022
Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения
Закон, гарантирующий онкобольным детям Архангельской области оплату проезда к месту лечения в обе стороны, который был принят на сессии областного собрания... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:23
2022-04-01T11:23
2022-04-01T11:23
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архангельская область
здоровье - общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 апр – РИА Новости. Закон, гарантирующий онкобольным детям Архангельской области оплату проезда к месту лечения в обе стороны, который был принят на сессии областного собрания депутатов в феврале, вступает в силу с 1 апреля, сообщила пресс-служба заксобрания."Несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями и одному из родителей (иных законных представителей) с 1 апреля 2022 года оплачивается проезд к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и обратно", - говорится в сообщении.Как пояснили в заксобрании, за счет областного бюджета предоставляется денежная выплата для оплаты проезда в Архангельскую областную детскую клиническую больницу и компенсируется стоимость проезда по направлениям АОДКБ в медицинские организации в других субъектах Российской Федерации.По данным властей, специализированную медицинскую помощь в областной детской клинической больнице в 2020 году получили 288 детей с онкологическими заболеваниями, за девять месяцев 2021 года – 252 ребенка. За пределами Архангельской области в 2020 году лечение получили 14 детей, за девять месяцев 2021 года – 16 детей."Семьи, где есть онкобольные, часто вынуждены ездить в лечебные организации за получением медицинской помощи, они несут серьезную финансовую нагрузку. На этом этапе мы готовы профинансировать расходы по оплате проезда к месту лечения и обратно для несовершеннолетних детей и их родителей", - рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.По ее словам, эта проблема подробно обсуждалась с региональным правительством при принятии бюджета на текущий год, и средства для этого решения удалось изыскать в кратчайшие сроки.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, архангельская область, здоровье - общество
Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения
Онкобольным детям в Архангельской области оплатят проезд к месту лечения и обратно
АРХАНГЕЛЬСК, 1 апр – РИА Новости. Закон, гарантирующий онкобольным детям Архангельской области оплату проезда к месту лечения в обе стороны, который был принят на сессии областного собрания депутатов в феврале, вступает в силу с 1 апреля, сообщила пресс-служба заксобрания.
"Несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями и одному из родителей (иных законных представителей) с 1 апреля 2022 года оплачивается проезд к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и обратно", - говорится в сообщении.
Как пояснили в заксобрании, за счет областного бюджета предоставляется денежная выплата для оплаты проезда в Архангельскую областную детскую клиническую больницу и компенсируется стоимость проезда по направлениям АОДКБ в медицинские организации в других субъектах Российской Федерации
.
По данным властей, специализированную медицинскую помощь в областной детской клинической больнице в 2020 году получили 288 детей с онкологическими заболеваниями, за девять месяцев 2021 года – 252 ребенка. За пределами Архангельской области
в 2020 году лечение получили 14 детей, за девять месяцев 2021 года – 16 детей.
"Семьи, где есть онкобольные, часто вынуждены ездить в лечебные организации за получением медицинской помощи, они несут серьезную финансовую нагрузку. На этом этапе мы готовы профинансировать расходы по оплате проезда к месту лечения и обратно для несовершеннолетних детей и их родителей", - рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
По ее словам, эта проблема подробно обсуждалась с региональным правительством при принятии бюджета на текущий год, и средства для этого решения удалось изыскать в кратчайшие сроки.