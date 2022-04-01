https://ria.ru/20220401/produkty-1781256867.html

В Германии спрос на растительное масло и муку в марте вырос в несколько раз

В Германии спрос на растительное масло и муку в марте вырос в несколько раз - РИА Новости, 01.04.2022

В Германии спрос на растительное масло и муку в марте вырос в несколько раз

Резкое увеличение продаж растительного масла и муки в Германии зафиксировано с 8-й календарной недели текущего года (21-27 февраля), в марте спрос на масло... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:42

2022-04-01T12:42

2022-04-01T12:42

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Резкое увеличение продаж растительного масла и муки в Германии зафиксировано с 8-й календарной недели текущего года (21-27 февраля), в марте спрос на масло вырос на 123% по сравнению с сентябрем 2021 года, на муку - на 206%, сообщило федеральное ведомство статистики (Destatis).В ведомстве связали этот рост с событиями на Украине, "ведь таких скачков в продажах за последние полгода не было". "Повышенный спрос на муку в последней трети 2021 года можно отнести к предрождественскому периоду", - также говорится в сообщении на сайте Destatis.Однако на 11-й календарной неделе (14-20 марта) показатели продаж муки и растительного масла снизились по сравнению с предыдущей. Количество проданного растительного масла сократилось на 22%, а муки было продано на 19% меньше. Из этих данных "невозможно понять, можно ли объяснить это снижение падением спроса со стороны населения или розничные торговцы продовольствием больше не в состоянии заполнить полки", говорится в сообщении.Тем не менее, спрос на муку и растительное масло остается в ФРГ выше, чем до начала конфликта на Украине. С 14 по 20 марта ритейлеры продали почти в два с половиной раза больше муки (+148%) и почти на три четверти больше растительного масла (+73%), чем в сентябре 2021 года."Эти цифры говорят о повсеместном дефиците предложения в Германии. Когда в начале пандемии коронавируса в 2020 году наблюдался аналогичный повышенный спрос на такие продукты, как туалетная бумага, дезинфицирующие средства и мыло, колебания объемов продаж большинства "кризисных товаров" длились около десяти недель", - говорится в сообщении ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

https://ria.ru/20220331/khleb-1780881553.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, украина, destatis, продукты