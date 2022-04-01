https://ria.ru/20220401/produktsiya-1781328031.html

РЭЦ: спрос на российскую продукцию в ОАЭ продолжает расти

РЭЦ: спрос на российскую продукцию в ОАЭ продолжает расти - РИА Новости, 01.04.2022

РЭЦ: спрос на российскую продукцию в ОАЭ продолжает расти

Российская агропродукция последние три года покоряет рынок Ближнего Востока - дегустационный павильон российской агропродукции в Дубае (ОАЭ) в 2021 году помог... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:14

2022-04-01T16:14

2022-04-01T16:14

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

оаэ

дубай

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская агропродукция последние три года покоряет рынок Ближнего Востока - дегустационный павильон российской агропродукции в Дубае (ОАЭ) в 2021 году помог российским экспортерам продать продукты питания на 25 миллионов рублей, арабские покупатели больше всего оценили кондитерские изделия, крупы, мясную продукцию и напитки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Хитом продаж в прошлом году стали вафли "Коровка", которые российский производитель специально адаптировал под вкусы арабских покупателей. Их можно найти в торговых сетях и в крупных супермаркетах ОАЭ, например, в Carrefour и Al Maya. Российские вафли покупают не только потому, что вкус очень нравится местным жителям, но и из-за того, что их цена не бьет по кошельку", - сообщает РЭЦ.Центр уточняет, что "спрос на российские товары в Дубае стабильно рос последние три года". "А с 2020 года отечественную продукцию стали узнавать на полках магазинов не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и в других странах Персидского залива. Кроме круп и сладостей у них становятся популярны также товары для здорового питания", - добавляет РЭЦ.Кроме того, в этом году начались переговоры с крупными дистрибьютерами и торговыми сетями региона, которые заинтересованы в покупке молочной продукции и подсолнечного масла. Также поступают заявки на энергетические напитки, сухое молоко, спортивное питание и альтернативные мясные продукты.Сейчас в дегустационно-демонстрационном павильоне российской сельхозпродукции в Дубае свои товары представляют 45 производителей, еще 15 планируют это сделать. Кроме того, количество вопросов от экспортеров о том, как приять участие в отборе и попасть на полки павильона растет с каждым днем.Всего дегустационные павильоны с продукцией Made in Russia открыты в четырех странах: кроме павильона в Дубае они есть в Китае, Вьетнаме и Египте. В павильоне можно попробовать и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от оптовой партии до нескольких образцов, чтобы просто попробовать их на вкус.

https://ria.ru/20220331/spetsdokument-1781044213.html

https://ria.ru/20220310/vystavka-1777421727.html

оаэ

дубай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, оаэ, дубай