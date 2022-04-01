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Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия - РИА Новости, 01.04.2022
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Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия
Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия - РИА Новости, 01.04.2022
Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия
Приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок России, власти будут помогать аграриям и контролировать цены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:33
2022-04-01T08:34
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок России, власти будут помогать аграриям и контролировать цены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям", - написал он в Telegram-канале."Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей", - добавил Медведев.
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экономика, россия, дмитрий медведев
08:33 01.04.2022 (обновлено: 08:34 01.04.2022)
 
Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия

Зампред Совбеза Медведев: приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтеллажи с товарами в распределительном центре
Стеллажи с товарами в распределительном центре - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стеллажи с товарами в распределительном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок России, власти будут помогать аграриям и контролировать цены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям", - написал он в Telegram-канале.
"Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей", - добавил Медведев.
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