https://ria.ru/20220401/prodovolstvie-1781203828.html
Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия
Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия - РИА Новости, 01.04.2022
Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия
Приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок России, власти будут помогать аграриям и контролировать цены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:33
2022-04-01T08:33
2022-04-01T08:34
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок России, власти будут помогать аграриям и контролировать цены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям", - написал он в Telegram-канале."Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей", - добавил Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий медведев
08:33 01.04.2022 (обновлено: 08:34 01.04.2022)
Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия
Зампред Совбеза Медведев: приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок