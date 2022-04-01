https://ria.ru/20220401/prodovolstvie-1781203828.html

Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия

Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия - РИА Новости, 01.04.2022

Медведев назвал приоритеты в поставках продовольствия

Приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок России, власти будут помогать аграриям и контролировать цены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:33

2022-04-01T08:33

2022-04-01T08:34

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Приоритетом поставок продовольствия будет внутренний рынок России, власти будут помогать аграриям и контролировать цены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям", - написал он в Telegram-канале."Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей", - добавил Медведев.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий медведев