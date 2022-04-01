https://ria.ru/20220401/prizyv-1781259107.html

Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле

Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 01.04.2022

Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле

Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:49

2022-04-01T12:49

2022-04-01T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

общество

вооруженные силы рф

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не привлекаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу."Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20220330/armiya-1780778799.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вооруженные силы рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр