Рейтинг@Mail.ru
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/prizyv-1781259107.html
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 01.04.2022
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле
Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:49
2022-04-01T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
общество
вооруженные силы рф
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768978754_128:0:3769:2048_1920x0_80_0_0_a552caec1ec00ec3d8c948871ee9c9ba.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не привлекаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу."Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20220330/armiya-1780778799.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768978754_583:0:3314:2048_1920x0_80_0_0_2a34041ee4e8cf4e7a451830897a240a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вооруженные силы рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:49 01.04.2022
 
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: весенний призыв не имеет отношения к операции на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризывники на территории краевого сборного пункта во Владивостоке
Призывники на территории краевого сборного пункта во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Призывники на территории краевого сборного пункта во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не привлекаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу.
"Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются", - сообщил Песков.
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 01:11
"Косить" от армии стало непрестижным, заявили в Генштабе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВооруженные силы РФДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала