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Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 01.04.2022
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле
Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:49
2022-04-01T12:49
2022-04-01T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
общество
вооруженные силы рф
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Весенний призыв на военную службу не имеет никакого отношения к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, срочники к ней никак не привлекаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу."Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20220330/armiya-1780778799.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вооруженные силы рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Весенний призыв не связан с операцией на Украине, подчеркнули в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: весенний призыв не имеет отношения к операции на Украине