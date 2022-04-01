https://ria.ru/20220401/prizyv-1781186773.html

В России начался весенний призыв

В России начался весенний призыв - РИА Новости, 01.04.2022

В России начался весенний призыв

Весенний призыв на военную службу начался в России в пятницу, он никак не связан со спецоперацией на Украине, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:24

2022-04-01T00:24

2022-04-01T00:24

евгений бурдинский

россия

красноярский край

сахалинская область

вооруженные силы рф

армия

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Весенний призыв на военную службу начался в России в пятницу, он никак не связан со спецоперацией на Украине, сообщило Минобороны РФ.Уточняется, что призыв в силу физико-географических условий некоторых регионов не будет проводиться в отдельных районах Коми, Камчатки, Приморья, Красноярского края, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов."Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — приводит ведомство слова начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского.По его словам, отправка призывников со сборных пунктов в войска начнется в третьей декаде мая.Минобороны добавляет, что к работе на призывных пунктах допустят только тех сотрудников военкоматов, кто прошел вакцинацию от ковида или переболел им и имеет антитела. Отмечается, что призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами, призывников тестируют на коронавирус.Ведомство сообщает, что с 14 апреля начнет работу горячая линия по призыву по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. График работы: вторник и четверг с 10.00 до 12.00 мск.

https://ria.ru/20220331/prizyv-1781028356.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

евгений бурдинский, россия, красноярский край, сахалинская область, вооруженные силы рф, армия, общество, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)