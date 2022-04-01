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В России начался весенний призыв - РИА Новости, 01.04.2022
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В России начался весенний призыв
В России начался весенний призыв - РИА Новости, 01.04.2022
В России начался весенний призыв
Весенний призыв на военную службу начался в России в пятницу, он никак не связан со спецоперацией на Украине, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:24
2022-04-01T00:24
евгений бурдинский
россия
красноярский край
сахалинская область
вооруженные силы рф
армия
общество
москва
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Весенний призыв на военную службу начался в России в пятницу, он никак не связан со спецоперацией на Украине, сообщило Минобороны РФ.Уточняется, что призыв в силу физико-географических условий некоторых регионов не будет проводиться в отдельных районах Коми, Камчатки, Приморья, Красноярского края, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов."Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — приводит ведомство слова начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского.По его словам, отправка призывников со сборных пунктов в войска начнется в третьей декаде мая.Минобороны добавляет, что к работе на призывных пунктах допустят только тех сотрудников военкоматов, кто прошел вакцинацию от ковида или переболел им и имеет антитела. Отмечается, что призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами, призывников тестируют на коронавирус.Ведомство сообщает, что с 14 апреля начнет работу горячая линия по призыву по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. График работы: вторник и четверг с 10.00 до 12.00 мск.
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евгений бурдинский, россия, красноярский край, сахалинская область, вооруженные силы рф, армия, общество, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
00:24 01.04.2022
 
В России начался весенний призыв

Минобороны: в России начался весенний призыв в армию в армию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Весенний призыв на военную службу начался в России в пятницу, он никак не связан со спецоперацией на Украине, сообщило Минобороны РФ.
"С 1 апреля 2022 года начинается весенний призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134,5 тысяч человек. Весенний призыв пройдет в 82 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Уточняется, что призыв в силу физико-географических условий некоторых регионов не будет проводиться в отдельных районах Коми, Камчатки, Приморья, Красноярского края, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — приводит ведомство слова начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского.
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По его словам, отправка призывников со сборных пунктов в войска начнется в третьей декаде мая.
Минобороны добавляет, что к работе на призывных пунктах допустят только тех сотрудников военкоматов, кто прошел вакцинацию от ковида или переболел им и имеет антитела. Отмечается, что призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами, призывников тестируют на коронавирус.
Ведомство сообщает, что с 14 апреля начнет работу горячая линия по призыву по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. График работы: вторник и четверг с 10.00 до 12.00 мск.
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Евгений БурдинскийРоссияКрасноярский крайСахалинская областьВооруженные силы РФАрмияОбществоМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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