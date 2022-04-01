https://ria.ru/20220401/prigovor-1781363719.html

Подросток, убивший на улице в Перми школьника, получил 6,5 года колонии

Подросток, убивший на улице в Перми школьника, получил 6,5 года колонии - РИА Новости, 01.04.2022

Подросток, убивший на улице в Перми школьника, получил 6,5 года колонии

Суд приговорил юношу, зарезавшего из-за неприязни 13-летнего школьника в Перми, к 6,5 годам колонии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:35

2022-04-01T18:35

2022-04-01T18:36

происшествия

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пермь

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ПЕРМЬ, 1 апр - РИА Новости. Суд приговорил юношу, зарезавшего из-за неприязни 13-летнего школьника в Перми, к 6,5 годам колонии, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По данным ведомства, в июне прошлого года на одной из улиц в пермской Мотовилихе (микрорайон города) юноша, которому на тот момент было 17 лет, встретился со знакомым мальчиком 2008 года рождения. Из-за неприязни он нанес ему множество ударов ножом по различным частям тела. Далее нападавший решил, что школьник умер, и покинул место преступления. От полученных ранений ребёнок скончался в больнице.В соцсетях после инцидента жители указывали, что мальчика с ранением сначала увидели молодые люди из окна общежития пермского института железнодорожного транспорта. Потом к нему поспешили взрослые, они вызвали медиков и полицию. Рядом с пострадавшим лежал велосипед. Также уточнялось, что причастный к нападению на подростка юноша был его другом детства, они вместе гуляли и играли в футбол.Дело расследовалось по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220331/ubiystvo-1781127736.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, пермь