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Число системообразующих предприятий Нижегородской области выросло до 47 - РИА Новости, 01.04.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220401/predpriyatiya-1781350243.html
Число системообразующих предприятий Нижегородской области выросло до 47
Число системообразующих предприятий Нижегородской области выросло до 47 - РИА Новости, 01.04.2022
Число системообразующих предприятий Нижегородской области выросло до 47
Нижегородские предприятия смогут претендовать на дополнительную федеральную поддержку благодаря расширению перечня системообразующих предприятий с 28 до 47,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:34
2022-04-01T17:34
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Нижегородские предприятия смогут претендовать на дополнительную федеральную поддержку благодаря расширению перечня системообразующих предприятий с 28 до 47, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере региона.Глава региона подчеркнул, что правительство Нижегородской области продолжает активно работать как с федеральным центром, внося свои предложения, так и совершенствует региональные меры поддержки экономики и помощи людям."Благодаря взаимодействию с федеральным правительством нам удалось существенно расширить перечень системообразующих предприятий Нижегородской области. В нем было 28 компаний, теперь их 47. Статус системообразующего дает предприятиям возможность привлекать крупные кредиты по льготным ставкам на пополнение оборотных средств. Для одного предприятия предусматривается до 10 миллиардов рублей кредитных средств, для группы компаний – до 30 миллиардов. Это даст возможность компаниям продолжать работу, сохраняя трудовые коллективы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Для поддержки граждан на рынке труда Никитин поручил в ближайшее время разработать механизм организации временных и общественных работ в Нижегородской области, а также дополнительного обучения для сотрудников промышленных предприятий, находящихся в режиме неполной занятости."Нам на эти цели из федерального бюджета выделяется 723 миллиона рублей, из них 170 миллионов – на обучение. Обучить планируется почти 2900 человек. Это сделают промпредприятия либо самостоятельно, либо с привлечением наших учебных заведений. Дополнительные навыки помогут людям быть востребованными", - сказал губернатор Нижегородской области.Он также сообщил, что более 370 миллионов рублей выделяется на организацию временных работ и 188 миллионов рублей - на организацию общественных работ. "Это поможет предприятиям временно занять людей в период вынужденного простоя и получить дополнительные средства. Считаю правильным, чтобы за счет этих средств была организована доплата специалистам, которых у нас не хватает", - подчеркнул Никитин.Кроме того, Никитин рассказал, что регион планирует направить дополнительные средства на поддержку нижегородских хлебопеков. "90 миллионов рублей на 2-3 кварталы 2022 года нам выделяют из федерального бюджета. За каждую произведенную тонну продукции хлебопекам выплачивается 2500 рублей. Мы добавим еще 30 миллионов из бюджета региона. И направим предложение на федеральный уровень об увеличении размера субсидии", - сказал глава региона.Также планируется выделить около 40 миллионов рублей субсидии на приобретение топлива перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на территориях, где нет газа.
https://ria.ru/20220329/professionalitet-1780756813.html
https://ria.ru/20220324/tovary-1779912847.html
https://ria.ru/20220323/ekonomika-1779676624.html
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экономика, нижегородская область, глеб никитин
17:34 01.04.2022
 
Число системообразующих предприятий Нижегородской области выросло до 47

Число системообразующих предприятий Нижегородской области выросло с 28 до 47

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Нижний Новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Нижегородские предприятия смогут претендовать на дополнительную федеральную поддержку благодаря расширению перечня системообразующих предприятий с 28 до 47, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере региона.
Глава региона подчеркнул, что правительство Нижегородской области продолжает активно работать как с федеральным центром, внося свои предложения, так и совершенствует региональные меры поддержки экономики и помощи людям.
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"Благодаря взаимодействию с федеральным правительством нам удалось существенно расширить перечень системообразующих предприятий Нижегородской области. В нем было 28 компаний, теперь их 47. Статус системообразующего дает предприятиям возможность привлекать крупные кредиты по льготным ставкам на пополнение оборотных средств. Для одного предприятия предусматривается до 10 миллиардов рублей кредитных средств, для группы компаний – до 30 миллиардов. Это даст возможность компаниям продолжать работу, сохраняя трудовые коллективы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Для поддержки граждан на рынке труда Никитин поручил в ближайшее время разработать механизм организации временных и общественных работ в Нижегородской области, а также дополнительного обучения для сотрудников промышленных предприятий, находящихся в режиме неполной занятости.
"Нам на эти цели из федерального бюджета выделяется 723 миллиона рублей, из них 170 миллионов – на обучение. Обучить планируется почти 2900 человек. Это сделают промпредприятия либо самостоятельно, либо с привлечением наших учебных заведений. Дополнительные навыки помогут людям быть востребованными", - сказал губернатор Нижегородской области.
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Он также сообщил, что более 370 миллионов рублей выделяется на организацию временных работ и 188 миллионов рублей - на организацию общественных работ. "Это поможет предприятиям временно занять людей в период вынужденного простоя и получить дополнительные средства. Считаю правильным, чтобы за счет этих средств была организована доплата специалистам, которых у нас не хватает", - подчеркнул Никитин.
Кроме того, Никитин рассказал, что регион планирует направить дополнительные средства на поддержку нижегородских хлебопеков. "90 миллионов рублей на 2-3 кварталы 2022 года нам выделяют из федерального бюджета. За каждую произведенную тонну продукции хлебопекам выплачивается 2500 рублей. Мы добавим еще 30 миллионов из бюджета региона. И направим предложение на федеральный уровень об увеличении размера субсидии", - сказал глава региона.
Также планируется выделить около 40 миллионов рублей субсидии на приобретение топлива перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на территориях, где нет газа.
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Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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