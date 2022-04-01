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В США пожаловались на предательство "ближневосточных друзей" - РИА Новости, 01.04.2022
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"Ближневосточные друзья предали США"
В США пожаловались на предательство "ближневосточных друзей" - РИА Новости, 01.04.2022
"Ближневосточные друзья предали США"
Саудовская Аравия и ее соседи оказались ненадежными партнерами для США, утверждает бывший советник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для The... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:07
2022-04-01T12:55
в мире
дональд трамп
россия
израиль
ирак
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия и ее соседи оказались ненадежными партнерами для США, утверждает бывший советник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для The American Conservative."Они с жадностью выжмут из США все досуха, но идти на встречные жертвы не желают. Даже палец о палец не ударят &lt;…&gt;", — пишет автор.По мнению Бендоу, Белый дом оказывал всевозможные знаки внимания странам Персидского залива, однако те никогда не рассматривали Соединенные Штаты в качестве "первой любви".Как считает колумнист, апогея политика безусловной поддержки саудитов достигла при Трампе."Однако Дональд Трамп кланялся все ниже, а Королевство Саудовская Аравия вело себя все хуже", — заявляет он.Помимо Саудовской Аравии, Бендоу критикует поведение ОАЭ, Израиля, Ирака и Турции на международной арене.Об изменениях в политике на Ближнем Востоке красноречиво говорит игнорирование арабскими правителями попыток администрации Байдена обсудить реагирование на мировые изменения из-за ситуации на Украине."Сообщается, что ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби не ответили президенту, когда тот звонил обсудить свою просьбу насчет нефтедобычи. Если это правда, это открытое оскорбление", — сетует Бендоу.Колумнист также полагает, что положение Китая и России в регионе укрепится. На этом фоне он предлагает Вашингтону урезать обязательства перед монархиями Аравийского полуострова."Слишком долго США приносили жертвы во имя режимов-флюгеров, которые оказались друзьями до первой беды", — возмущается Бендоу.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. При этом большинство стран мира, в том числе ближневосточные государства, не ввели ограничения против России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, дональд трамп, россия, израиль, ирак
12:07 01.04.2022 (обновлено: 12:55 01.04.2022)
 
В США пожаловались на предательство "ближневосточных друзей"

TAC: ближневосточные друзья предали США

© AP Photo / Lolita BaldorГлава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи во время визита в Саудовскую Аравию
Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи во время визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Lolita Baldor
Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи во время визита в Саудовскую Аравию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия и ее соседи оказались ненадежными партнерами для США, утверждает бывший советник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для The American Conservative.
"Они с жадностью выжмут из США все досуха, но идти на встречные жертвы не желают. Даже палец о палец не ударят <…>", — пишет автор.
По мнению Бендоу, Белый дом оказывал всевозможные знаки внимания странам Персидского залива, однако те никогда не рассматривали Соединенные Штаты в качестве "первой любви".
Как считает колумнист, апогея политика безусловной поддержки саудитов достигла при Трампе.
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"Однако Дональд Трамп кланялся все ниже, а Королевство Саудовская Аравия вело себя все хуже", — заявляет он.
Помимо Саудовской Аравии, Бендоу критикует поведение ОАЭ, Израиля, Ирака и Турции на международной арене.
Об изменениях в политике на Ближнем Востоке красноречиво говорит игнорирование арабскими правителями попыток администрации Байдена обсудить реагирование на мировые изменения из-за ситуации на Украине.
"Сообщается, что ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби не ответили президенту, когда тот звонил обсудить свою просьбу насчет нефтедобычи. Если это правда, это открытое оскорбление", — сетует Бендоу.
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Колумнист также полагает, что положение Китая и России в регионе укрепится. На этом фоне он предлагает Вашингтону урезать обязательства перед монархиями Аравийского полуострова.
"Слишком долго США приносили жертвы во имя режимов-флюгеров, которые оказались друзьями до первой беды", — возмущается Бендоу.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. При этом большинство стран мира, в том числе ближневосточные государства, не ввели ограничения против России.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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