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"Ближневосточные друзья предали США"

В США пожаловались на предательство "ближневосточных друзей" - РИА Новости, 01.04.2022

"Ближневосточные друзья предали США"

Саудовская Аравия и ее соседи оказались ненадежными партнерами для США, утверждает бывший советник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для The... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:07

2022-04-01T12:07

2022-04-01T12:55

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия и ее соседи оказались ненадежными партнерами для США, утверждает бывший советник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для The American Conservative."Они с жадностью выжмут из США все досуха, но идти на встречные жертвы не желают. Даже палец о палец не ударят <…>", — пишет автор.По мнению Бендоу, Белый дом оказывал всевозможные знаки внимания странам Персидского залива, однако те никогда не рассматривали Соединенные Штаты в качестве "первой любви".Как считает колумнист, апогея политика безусловной поддержки саудитов достигла при Трампе."Однако Дональд Трамп кланялся все ниже, а Королевство Саудовская Аравия вело себя все хуже", — заявляет он.Помимо Саудовской Аравии, Бендоу критикует поведение ОАЭ, Израиля, Ирака и Турции на международной арене.Об изменениях в политике на Ближнем Востоке красноречиво говорит игнорирование арабскими правителями попыток администрации Байдена обсудить реагирование на мировые изменения из-за ситуации на Украине."Сообщается, что ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби не ответили президенту, когда тот звонил обсудить свою просьбу насчет нефтедобычи. Если это правда, это открытое оскорбление", — сетует Бендоу.Колумнист также полагает, что положение Китая и России в регионе укрепится. На этом фоне он предлагает Вашингтону урезать обязательства перед монархиями Аравийского полуострова."Слишком долго США приносили жертвы во имя режимов-флюгеров, которые оказались друзьями до первой беды", — возмущается Бендоу.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. При этом большинство стран мира, в том числе ближневосточные государства, не ввели ограничения против России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, дональд трамп, россия, израиль, ирак