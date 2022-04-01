https://ria.ru/20220401/pozitsiya-1781277043.html

Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна

Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна - РИА Новости, 01.04.2022

Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:36

2022-04-01T13:36

2022-04-01T14:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

республика крым

владимир мединский

владимир зеленский

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате."Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Во вторник в Стамбуле прошел очный раунд переговоров РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Источник РИА Новости пояснил, что после очной встречи, переговоры будут продолжаться в видеоформате.По итогам переговоров в Стамбуле Мединский ранее сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

республика крым

стамбул

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, республика крым, владимир мединский, владимир зеленский, стамбул, москва, воздушно-космические силы россии, владимир путин