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Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/pozitsiya-1781277043.html
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна - РИА Новости, 01.04.2022
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:36
2022-04-01T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
республика крым
владимир мединский
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате."Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Во вторник в Стамбуле прошел очный раунд переговоров РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Источник РИА Новости пояснил, что после очной встречи, переговоры будут продолжаться в видеоформате.По итогам переговоров в Стамбуле Мединский ранее сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
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в мире, украина, россия, республика крым, владимир мединский, владимир зеленский, стамбул, москва, воздушно-космические силы россии, владимир путин
13:36 01.04.2022 (обновлено: 14:44 01.04.2022)
 
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна

Мединский сообщил о проведении переговоров России и Украины 1 апреля в видеоформате

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Город Симферополь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате.
"Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Во вторник в Стамбуле прошел очный раунд переговоров РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Источник РИА Новости пояснил, что после очной встречи, переговоры будут продолжаться в видеоформате.
По итогам переговоров в Стамбуле Мединский ранее сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
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