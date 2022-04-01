https://ria.ru/20220401/pozitsiya-1781277043.html
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна - РИА Новости, 01.04.2022
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:36
2022-04-01T13:36
2022-04-01T14:44
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в мире
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владимир зеленский
стамбул
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате."Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Во вторник в Стамбуле прошел очный раунд переговоров РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Источник РИА Новости пояснил, что после очной встречи, переговоры будут продолжаться в видеоформате.По итогам переговоров в Стамбуле Мединский ранее сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
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РИА Новости
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13:36 01.04.2022 (обновлено: 14:44 01.04.2022)
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна
Мединский сообщил о проведении переговоров России и Украины 1 апреля в видеоформате