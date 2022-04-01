https://ria.ru/20220401/pozhar-1781397113.html
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:45
2022-04-01T22:45
2022-04-01T22:45
происшествия
белгород
россия
удар всу по нефтебазе в белгороде
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в "Белгород Арену"."Пожар на нефтебазе ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, площадь пожара составляла 1,3 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20220401/neftebaza-1781371218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, удар всу по нефтебазе в белгороде, вячеслав гладков
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали