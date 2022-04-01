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Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2022
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Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:45
2022-04-01T22:45
происшествия
белгород
россия
удар всу по нефтебазе в белгороде
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в "Белгород Арену"."Пожар на нефтебазе ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, площадь пожара составляла 1,3 тысячи квадратных метров.
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происшествия, белгород, россия, удар всу по нефтебазе в белгороде, вячеслав гладков
22:45 01.04.2022
 
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСтолб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в "Белгород Арену".
"Пожар на нефтебазе ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, площадь пожара составляла 1,3 тысячи квадратных метров.
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Вчера, 19:16
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ПроисшествияБелгородРоссияУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеВячеслав Гладков
 
 
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