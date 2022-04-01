https://ria.ru/20220401/pozhar-1781357431.html

Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде

Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде

Пожарным удалось сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщает мэрия города в официальном канале в Telegram. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:06

2022-04-01T18:06

2022-04-01T18:27

происшествия

россия

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

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БРЯНСК, 1 апр – РИА Новости. Пожарным удалось сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщает мэрия города в официальном канале в Telegram.О пожаре в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков: по его словам, причиной произошедшего стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет."Тушение пожара на нефтебазе на ул. К. Заслонова продолжается. С 15:00 состав расчетов усилен за счет 150 пожарных из Курской области. По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара", — говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html

россия

белгород

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде