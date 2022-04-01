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Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде
Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде
Пожарным удалось сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщает мэрия города в официальном канале в Telegram. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:06
2022-04-01T18:06
2022-04-01T18:27
происшествия
россия
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
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БРЯНСК, 1 апр – РИА Новости. Пожарным удалось сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщает мэрия города в официальном канале в Telegram.О пожаре в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков: по его словам, причиной произошедшего стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет."Тушение пожара на нефтебазе на ул. К. Заслонова продолжается. С 15:00 состав расчетов усилен за счет 150 пожарных из Курской области. По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара", — говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет.
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде
18:06 01.04.2022 (обновлено: 18:27 01.04.2022)
Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде
Пожарные локализовали отдельные очаги горения на территории нефтебазы в Белгороде