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Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
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Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде
Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде
Пожарным удалось сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщает мэрия города в официальном канале в Telegram. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:06
2022-04-01T18:27
происшествия
россия
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
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БРЯНСК, 1 апр – РИА Новости. Пожарным удалось сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщает мэрия города в официальном канале в Telegram.О пожаре в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков: по его словам, причиной произошедшего стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет."Тушение пожара на нефтебазе на ул. К. Заслонова продолжается. С 15:00 состав расчетов усилен за счет 150 пожарных из Курской области. По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара", — говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет.
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происшествия, россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде
18:06 01.04.2022 (обновлено: 18:27 01.04.2022)
 
Пожарные локализовали отдельные очаги горения на нефтебазе в Белгороде

Пожарные локализовали отдельные очаги горения на территории нефтебазы в Белгороде

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
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БРЯНСК, 1 апр – РИА Новости. Пожарным удалось сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщает мэрия города в официальном канале в Telegram.
О пожаре в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков: по его словам, причиной произошедшего стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.
"Тушение пожара на нефтебазе на ул. К. Заслонова продолжается. С 15:00 состав расчетов усилен за счет 150 пожарных из Курской области. По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении задействованы более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет.
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ПроисшествияРоссияБелгородУдар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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