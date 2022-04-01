https://ria.ru/20220401/pozhar-1781356625.html

Почти 900 человек проживают близ загоревшейся нефтебазы в Белгороде

Почти 900 человек проживают близ загоревшейся нефтебазы в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Почти 900 человек проживают близ загоревшейся нефтебазы в Белгороде

Почти 900 человек зарегистрировано в домах близ нефтебазы в Белгороде, где в пятницу произошел пожар, большинство из них уехали самостоятельно, 43 временно... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:02

2022-04-01T18:02

2022-04-01T18:03

происшествия

россия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удар всу по нефтебазе в белгороде

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Почти 900 человек зарегистрировано в домах близ нефтебазы в Белгороде, где в пятницу произошел пожар, большинство из них уехали самостоятельно, 43 временно размещены в "Белгород Арене", сообщил мэр города Антон Иванов.Утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет."Сорок три жителя домов вблизи нефтебазы, где сейчас МЧС ликвидирует пожар, разместили в Белгород-Арене... Всего в домах вблизи нефтебазы зарегистрировано 892 человека. Но большинство предпочли покинуть зону происшествия самостоятельно – люди выехали, как обычно, на работу, некоторые до ликвидации пожара решили остановиться у родственников", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Он отметил, что все граждане, размещенные в "Белгород Арене", обеспечены горячим питанием, напитками, позаботились и об их домашних питомцах.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html

россия

белгород

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по нефтебазе в белгороде