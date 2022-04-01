10:38 01.04.2022 (обновлено: 11:02 01.04.2022)
Минэнерго: пожар на базе в Белгороде не повлияет на обеспечение топливом
Минэнерго: пожар на нефтебазе в Белгороде не отразится на обеспечении региона топливом
Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар на нефтебазе "Роснефти" в Белгородской области не отразится на стоимости топлива для потребителей и топливообеспечении региона, соседние области при необходимости помогут обеспечить бензином белгородские АЗС, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали. Как сообщил РИА Новости представитель "Роснефти", жертв и пострадавших нет.
"Возгорание на нефтебазе в Белгородской области не отразится на топливообеспечении региона и на ценах для потребителей", - приведены слова министра в Telegram-канале Минэнерго.
"При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива", - добавил Шульгинов.
Он отметил, что Минэнерго РФ ждет информацию о сроках восстановления работы нефтебазы в Белогородской области, ситуация на особом контроле.
"В настоящее время Минэнерго ожидает информацию о возможных сроках восстановления и режиме работы нефтебазы... Ситуация находится на особом контроле", - сказал он.
Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.