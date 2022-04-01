https://ria.ru/20220401/pozhar-1781222290.html

Минэнерго: пожар на базе в Белгороде не повлияет на обеспечение топливом

Минэнерго: пожар на базе в Белгороде не повлияет на обеспечение топливом - РИА Новости, 01.04.2022

Минэнерго: пожар на базе в Белгороде не повлияет на обеспечение топливом

Пожар на нефтебазе "Роснефти" в Белгородской области не отразится на стоимости топлива для потребителей и топливообеспечении региона, соседние области при... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:38

2022-04-01T10:38

2022-04-01T11:02

россия

белгородская область

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

воронежская область

удар всу по нефтебазе в белгороде

белогородская область

белгород

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар на нефтебазе "Роснефти" в Белгородской области не отразится на стоимости топлива для потребителей и топливообеспечении региона, соседние области при необходимости помогут обеспечить бензином белгородские АЗС, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали. Как сообщил РИА Новости представитель "Роснефти", жертв и пострадавших нет."Возгорание на нефтебазе в Белгородской области не отразится на топливообеспечении региона и на ценах для потребителей", - приведены слова министра в Telegram-канале Минэнерго."При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива", - добавил Шульгинов.Он отметил, что Минэнерго РФ ждет информацию о сроках восстановления работы нефтебазы в Белогородской области, ситуация на особом контроле."В настоящее время Минэнерго ожидает информацию о возможных сроках восстановления и режиме работы нефтебазы... Ситуация находится на особом контроле", - сказал он.Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.

https://ria.ru/20220401/pozhar-1781219914.html

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воронежская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), воронежская область, удар всу по нефтебазе в белгороде, белогородская область, белгород, роснефть