https://ria.ru/20220401/pozhar-1781219914.html
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит в Белгород с оперативной группой министерства на место пожара на нефтебазе, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:29
2022-04-01T10:29
2022-04-01T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781215195_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_4c64f87df0edad8628ad45a346e98bdb.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит в Белгород с оперативной группой министерства на место пожара на нефтебазе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетит в Белгород на место пожара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Белгород также отправится оперативная группа МЧС России "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
https://ria.ru/20220401/aviaudar-1781200094.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781215195_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91dc801a18d223765c4ee9d34c412c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, ситуация в днр и лнр
10:29 01.04.2022 (обновлено: 10:35 01.04.2022)
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на место пожара в Белгороде с оперативной группой