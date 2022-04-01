https://ria.ru/20220401/pozhar-1781219914.html

Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде

Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит в Белгород с оперативной группой министерства на место пожара на нефтебазе, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:29

2022-04-01T10:29

2022-04-01T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

удар всу по нефтебазе в белгороде

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит в Белгород с оперативной группой министерства на место пожара на нефтебазе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетит в Белгород на место пожара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Белгород также отправится оперативная группа МЧС России "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.

https://ria.ru/20220401/aviaudar-1781200094.html

белгород

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Кирилл Волков

происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, ситуация в днр и лнр