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Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/pozhar-1781219914.html
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит в Белгород с оперативной группой министерства на место пожара на нефтебазе, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:29
2022-04-01T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит в Белгород с оперативной группой министерства на место пожара на нефтебазе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетит в Белгород на место пожара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Белгород также отправится оперативная группа МЧС России "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
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происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, ситуация в днр и лнр
10:29 01.04.2022 (обновлено: 10:35 01.04.2022)
 
Врио главы МЧС Чуприян вылетит на пожар в Белгороде

Врио главы МЧС Чуприян вылетит на место пожара в Белгороде с оперативной группой

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит в Белгород с оперативной группой министерства на место пожара на нефтебазе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетит в Белгород на место пожара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Белгород также отправится оперативная группа МЧС России "для оценки работ на месте и для недопущения перехода огня на соседние резервуары".
Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 07:34
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за удара с вертолетов ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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