https://ria.ru/20220401/pozhar-1781205223.html
Пожар в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом
Пожар в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом
При пожаре на нефтебазе в Белгороде есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:56
2022-04-01T08:56
2022-04-01T09:02
белгородская область
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781204414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_717c3c23966c5f3a115241212c10663d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. При пожаре на нефтебазе в Белгороде есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По состоянию на 08.40 пожар охватывает восемь резервуаров с топливом и бензином. Есть угроза перехода огня еще на 16 резервуаров", - сказал собеседник агентства.Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
https://ria.ru/20220401/vzryv-1781205033.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781204414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5c88a30502412bba50ca5c7765d7127.jpg
В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
2022-04-01T08:56
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вячеслав гладков
08:56 01.04.2022 (обновлено: 09:02 01.04.2022)
Пожар в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом
При пожаре на нефтебазе в Белгороде есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом