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Пожар в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом

Пожар в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом - РИА Новости, 01.04.2022

Пожар в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом

При пожаре на нефтебазе в Белгороде есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:56

2022-04-01T08:56

2022-04-01T09:02

белгородская область

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. При пожаре на нефтебазе в Белгороде есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По состоянию на 08.40 пожар охватывает восемь резервуаров с топливом и бензином. Есть угроза перехода огня еще на 16 резервуаров", - сказал собеседник агентства.Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.

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белгородская область

белгород

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В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. 2022-04-01T08:56 true PT0M26S

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Екатерина Зайцева

белгородская область, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вячеслав гладков