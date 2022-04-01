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В Белгороде произошел пожар на нефтебазе - РИА Новости, 01.04.2022
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В Белгороде произошел пожар на нефтебазе
В Белгороде произошел пожар на нефтебазе - РИА Новости, 01.04.2022
В Белгороде произошел пожар на нефтебазе
В Белгороде произошел пожар на нефтебазе, экстренные службы выехали на место пожара. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T07:11
2022-04-01T07:11
происшествия
россия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
антон иванов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Белгороде произошел пожар на нефтебазе, экстренные службы выехали на место пожара. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.На месте работают экстренные службы. Туда также выехал Мэр Антон Иванов. В ликвидации участвуют около 70 человек и 20 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг.Позднее губернатор уточнил, что в результате инцидента есть двое пострадавших среди работников нефтебазы. По словам Гладкова, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.Кроме того, добавил глава области, жителей трех улиц Белгорода — Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова — начали расселять в более безопасные места.В пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что горение происходит на резервуарах с топливом. Спасатели принимают меры для недопущения распространения огня на соседние резервуары.
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россия
белгород
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происшествия, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, антон иванов
07:11 01.04.2022
 
В Белгороде произошел пожар на нефтебазе

Губернатор Белгородской области Гладков: на нефтебазе в Белгороде произошел пожар

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Белгороде произошел пожар на нефтебазе, экстренные службы выехали на место пожара. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", — сообщил политик.

На месте работают экстренные службы. Туда также выехал Мэр Антон Иванов. В ликвидации участвуют около 70 человек и 20 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг.
Позднее губернатор уточнил, что в результате инцидента есть двое пострадавших среди работников нефтебазы. По словам Гладкова, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, добавил глава области, жителей трех улиц Белгорода — Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова — начали расселять в более безопасные места.
В пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что горение происходит на резервуарах с топливом. Спасатели принимают меры для недопущения распространения огня на соседние резервуары.
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