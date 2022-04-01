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В Белгороде произошел пожар на нефтебазе

В Белгороде произошел пожар на нефтебазе - РИА Новости, 01.04.2022

В Белгороде произошел пожар на нефтебазе

В Белгороде произошел пожар на нефтебазе, экстренные службы выехали на место пожара. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T07:11

2022-04-01T07:11

2022-04-01T07:11

происшествия

россия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

антон иванов

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Белгороде произошел пожар на нефтебазе, экстренные службы выехали на место пожара. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.На месте работают экстренные службы. Туда также выехал Мэр Антон Иванов. В ликвидации участвуют около 70 человек и 20 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг.Позднее губернатор уточнил, что в результате инцидента есть двое пострадавших среди работников нефтебазы. По словам Гладкова, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.Кроме того, добавил глава области, жителей трех улиц Белгорода — Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова — начали расселять в более безопасные места.В пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что горение происходит на резервуарах с топливом. Спасатели принимают меры для недопущения распространения огня на соседние резервуары.

https://ria.ru/20220330/vzryvy-1780788978.html

россия

белгород

белгородская область

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Григорий Ивашкин

происшествия, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, антон иванов