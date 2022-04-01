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При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека - РИА Новости, 01.04.2022
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При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека
При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека - РИА Новости, 01.04.2022
При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека
При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два работника, им оказали помощь, заявил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T06:37
2022-04-01T07:27
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два работника, им оказали помощь, заявил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Он добавил, что власти начали расселять жителей трех улиц города в безопасные места, в частности, в спортивном центре "Белгород Арена"."Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. &lt;...&gt; После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой", — заключил Гладков.Мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что находится у нефтебазы.Все экстренные службы выехали на место. В ликвидации задействовано порядка 70 человек и 20 единиц техники. Объявлен второй ранг пожара.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, горят резервуары с топливом."Пожарно-спасательные подразделения принимают все действия, чтобы не допустить распространение огня на соседние резервуары", — заверили в ведомстве.
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, ярославль
06:37 01.04.2022 (обновлено: 07:27 01.04.2022)
 
При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека

Губернатор Гладков: при пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. При пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два работника, им оказали помощь, заявил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

"Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", — написал губернатор.

Он добавил, что власти начали расселять жителей трех улиц города в безопасные места, в частности, в спортивном центре "Белгород Арена".
"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. <...> После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой", — заключил Гладков.
Мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что находится у нефтебазы.
"Пожарные работают над локализацией возгорания", — написал Иванов.
Все экстренные службы выехали на место. В ликвидации задействовано порядка 70 человек и 20 единиц техники. Объявлен второй ранг пожара.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, горят резервуары с топливом.
"Пожарно-спасательные подразделения принимают все действия, чтобы не допустить распространение огня на соседние резервуары", — заверили в ведомстве.
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