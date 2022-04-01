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В Белгороде загорелась нефтебаза

В Белгороде загорелась нефтебаза - РИА Новости, 01.04.2022

В Белгороде загорелась нефтебаза

В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T06:15

2022-04-01T06:15

2022-04-01T06:43

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава Белгородской области пообещал позже сообщить подробности о причинах и пострадавших.

белгород

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, россия