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В Белгороде загорелась нефтебаза - РИА Новости, 01.04.2022
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В Белгороде загорелась нефтебаза
В Белгороде загорелась нефтебаза - РИА Новости, 01.04.2022
В Белгороде загорелась нефтебаза
В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T06:15
2022-04-01T06:43
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава Белгородской области пообещал позже сообщить подробности о причинах и пострадавших.
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, россия
06:15 01.04.2022 (обновлено: 06:43 01.04.2022)
 
В Белгороде загорелась нефтебаза

Губернатор Гладков: на нефтебазе в Белгороде произошел пожар

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", — написал Гладков.

Глава Белгородской области пообещал позже сообщить подробности о причинах и пострадавших.
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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