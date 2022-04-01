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В Белгороде загорелась нефтебаза
В Белгороде загорелась нефтебаза - РИА Новости, 01.04.2022
В Белгороде загорелась нефтебаза
В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T06:15
2022-04-01T06:15
2022-04-01T06:43
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава Белгородской области пообещал позже сообщить подробности о причинах и пострадавших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, россия
06:15 01.04.2022 (обновлено: 06:43 01.04.2022)
В Белгороде загорелась нефтебаза
Губернатор Гладков: на нефтебазе в Белгороде произошел пожар