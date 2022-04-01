https://ria.ru/20220401/pozdravlenie-1781293675.html

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов - РИА Новости, 01.04.2022

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов двух... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:26

2022-04-01T14:26

2022-04-01T14:26

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

донбасс

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов двух стран, обменялись поздравлениями, сообщает пресс-служба Кремля."Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко провели телефонный разговор в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов России и Белоруссии. Обменявшись теплыми поздравлениями по этому поводу, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о ходе специальной операции по защите Донбасса, дал оценки переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин также информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220401/belorussiya-1781226814.html

белоруссия

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, донбасс