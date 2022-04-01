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Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов - РИА Новости, 01.04.2022
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Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов - РИА Новости, 01.04.2022
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов двух... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:26
2022-04-01T14:26
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
донбасс
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов двух стран, обменялись поздравлениями, сообщает пресс-служба Кремля."Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко провели телефонный разговор в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов России и Белоруссии. Обменявшись теплыми поздравлениями по этому поводу, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о ходе специальной операции по защите Донбасса, дал оценки переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин также информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, донбасс
14:26 01.04.2022
 
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов

Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов двух стран, обменялись поздравлениями, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко провели телефонный разговор в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов России и Белоруссии. Обменявшись теплыми поздравлениями по этому поводу, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Народы Белоруссии и России вместе ответят на вызовы, заявил Лукашенко
Президент России Владимир Путин информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о ходе специальной операции по защите Донбасса, дал оценки переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин также информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияДонбасс
 
 
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