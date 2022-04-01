Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов
Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов двух стран, обменялись поздравлениями, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко провели телефонный разговор в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов России и Белоруссии. Обменявшись теплыми поздравлениями по этому поводу, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о ходе специальной операции по защите Донбасса, дал оценки переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин также информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.