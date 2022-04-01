https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html
Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай
Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай - РИА Новости, 01.04.2022
Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай
Группа предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" (ПЦБК) подписала договор о поставках бумаги в Китай. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:56
2022-04-01T13:56
2022-04-01T13:56
россия-китай: главное
дмитрий махонин
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МОСКВА, 1 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" (ПЦБК) подписала договор о поставках бумаги в Китай.Первая партия уже доставлена заказчику, к отправке сейчас готовится вторая. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.Согласно условиям соглашения, дистрибьютер сможет продвигать, размещать и продавать продукцию ПЦБК по всей территории Китая.Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед промышленниками региона стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. Краевые власти готовы оказывать в этом поддержку.
https://ria.ru/20220224/morozhenoe-1774749255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий махонин, китай, экономика, россия, пермский край