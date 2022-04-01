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Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай - РИА Новости, 01.04.2022
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Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай
Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай - РИА Новости, 01.04.2022
Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай
Группа предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" (ПЦБК) подписала договор о поставках бумаги в Китай. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:56
2022-04-01T13:56
россия-китай: главное
дмитрий махонин
китай
экономика
россия
пермский край
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МОСКВА, 1 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" (ПЦБК) подписала договор о поставках бумаги в Китай.Первая партия уже доставлена заказчику, к отправке сейчас готовится вторая. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.Согласно условиям соглашения, дистрибьютер сможет продвигать, размещать и продавать продукцию ПЦБК по всей территории Китая.Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед промышленниками региона стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. Краевые власти готовы оказывать в этом поддержку.
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дмитрий махонин, китай, экономика, россия, пермский край
13:56 01.04.2022
 

Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяПермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай
Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" (ПЦБК) подписала договор о поставках бумаги в Китай.
Первая партия уже доставлена заказчику, к отправке сейчас готовится вторая. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Согласно условиям соглашения, дистрибьютер сможет продвигать, размещать и продавать продукцию ПЦБК по всей территории Китая.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед промышленниками региона стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. Краевые власти готовы оказывать в этом поддержку.
Производство мороженого в вафельном стаканчике - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:53Россия-Китай: Главное
Из Пермского края отправлено в Китай 17 тонн мороженого
 
Россия-Китай: ГлавноеДмитрий МахонинКитайЭкономикаРоссияПермский край
 
 
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