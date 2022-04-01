https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html

Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай

Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай - РИА Новости, 01.04.2022

Пермская ЦБК начала поставки бумаги и картона в Китай

Группа предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" (ПЦБК) подписала договор о поставках бумаги в Китай. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:56

2022-04-01T13:56

2022-04-01T13:56

россия-китай: главное

дмитрий махонин

китай

экономика

россия

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781281151_0:105:1124:737_1920x0_80_0_0_4f30b2d3da3f2c7efef8b934f841e69a.jpg

МОСКВА, 1 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" (ПЦБК) подписала договор о поставках бумаги в Китай.Первая партия уже доставлена заказчику, к отправке сейчас готовится вторая. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.Согласно условиям соглашения, дистрибьютер сможет продвигать, размещать и продавать продукцию ПЦБК по всей территории Китая.Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед промышленниками региона стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. Краевые власти готовы оказывать в этом поддержку.

https://ria.ru/20220224/morozhenoe-1774749255.html

китай

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий махонин, китай, экономика, россия, пермский край