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ПФР досрочно перечислит некоторые социальные пособия - РИА Новости, 01.04.2022
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ПФР досрочно перечислит некоторые социальные пособия
ПФР досрочно перечислит некоторые социальные пособия - РИА Новости, 01.04.2022
ПФР досрочно перечислит некоторые социальные пособия
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит ряд социальных пособий, так как день их выплаты (третье число месяца) приходится на выходной, сообщается на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:07
2022-04-01T17:07
общество
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит ряд социальных пособий, так как день их выплаты (третье число месяца) приходится на выходной, сообщается на сайте фонда."Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других", - говорится в сообщении.Россияне, которые выбрали способ доставки указанных пособий на банковские счета, получат средства "уже сегодня".В ПФР напомнили, что существует два способа получения пособий – через банк или почту. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат."Для зачисления средств на банковские карты установлен единый выплатной день: средства за прошедший месяц поступают 3 числа текущего месяца. Если этот день выпадает на выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сроки", - уточняется в сообщении фонда.
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общество, россия, пенсионный фонд рф
17:07 01.04.2022
 
ПФР досрочно перечислит некоторые социальные пособия

ПФР досрочно перечислит ряд соцпособий из-за того, что день выплаты приходится на выходной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит ряд социальных пособий, так как день их выплаты (третье число месяца) приходится на выходной, сообщается на сайте фонда.
"Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других", - говорится в сообщении.
Россияне, которые выбрали способ доставки указанных пособий на банковские счета, получат средства "уже сегодня".
В ПФР напомнили, что существует два способа получения пособий – через банк или почту. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат.
"Для зачисления средств на банковские карты установлен единый выплатной день: средства за прошедший месяц поступают 3 числа текущего месяца. Если этот день выпадает на выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сроки", - уточняется в сообщении фонда.
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