https://ria.ru/20220401/posev-1781284942.html

Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ

Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2022

Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ

Потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых, говорится в аналитической статье, опубликованной на профильном украинском... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:00

2022-04-01T14:00

2022-04-01T14:00

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украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых, говорится в аналитической статье, опубликованной на профильном украинском портале "АПК-Информ".Премьер Украины Денис Шмыгаль в четверг в Telegram опубликовал видеообращение, в котором заявил, что согласно "осторожным прогнозам" украинского правительства, потери посевных площадей яровых культур составят не более 20%."В целом, по нашим оценкам, в 2022 году посевная площадь под яровыми культурами может составить всего 4,7 миллиона гектаров, что на 39% уступает показателю прошлого года (7,7 миллиона гектаров)", - отмечается в статье "Военные балансы продовольствия на Украине", опубликованной на сайте "АПК-Информ".Еще большие потери Украину ожидают при сборе урожая озимых зерновых культур – они могут достигнуть 41%, что соответствует 3,1 миллиона гектаров, отмечается в публикации.В первую очередь речь идет о Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, уточняется в статье.Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более, чем на 12 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220331/gumpomosch-1781177983.html

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781102808.html

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, денис шмыгаль, киевская область, украина