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Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2022
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https://ria.ru/20220401/posev-1781284942.html
Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ
Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2022
Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ
Потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых, говорится в аналитической статье, опубликованной на профильном украинском... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:00
2022-04-01T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис шмыгаль
киевская область
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых, говорится в аналитической статье, опубликованной на профильном украинском портале "АПК-Информ".Премьер Украины Денис Шмыгаль в четверг в Telegram опубликовал видеообращение, в котором заявил, что согласно "осторожным прогнозам" украинского правительства, потери посевных площадей яровых культур составят не более 20%."В целом, по нашим оценкам, в 2022 году посевная площадь под яровыми культурами может составить всего 4,7 миллиона гектаров, что на 39% уступает показателю прошлого года (7,7 миллиона гектаров)", - отмечается в статье "Военные балансы продовольствия на Украине", опубликованной на сайте "АПК-Информ".Еще большие потери Украину ожидают при сборе урожая озимых зерновых культур – они могут достигнуть 41%, что соответствует 3,1 миллиона гектаров, отмечается в публикации.В первую очередь речь идет о Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, уточняется в статье.Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более, чем на 12 миллиардов долларов.
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в мире, денис шмыгаль, киевская область, украина
14:00 01.04.2022
 
Украина может потерять около 40% посевных площадей, сообщили СМИ

"АПК-Информ": на Украине потери посевных площадей могут составить 41% озимых и 39% яровых

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых, говорится в аналитической статье, опубликованной на профильном украинском портале "АПК-Информ".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в четверг в Telegram опубликовал видеообращение, в котором заявил, что согласно "осторожным прогнозам" украинского правительства, потери посевных площадей яровых культур составят не более 20%.
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"В целом, по нашим оценкам, в 2022 году посевная площадь под яровыми культурами может составить всего 4,7 миллиона гектаров, что на 39% уступает показателю прошлого года (7,7 миллиона гектаров)", - отмечается в статье "Военные балансы продовольствия на Украине", опубликованной на сайте "АПК-Информ".
Еще большие потери Украину ожидают при сборе урожая озимых зерновых культур – они могут достигнуть 41%, что соответствует 3,1 миллиона гектаров, отмечается в публикации.
В первую очередь речь идет о Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, уточняется в статье.
Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более, чем на 12 миллиардов долларов.
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